اجتماع طارئ في تراغن بسبب الجراد في الجنوب

أخبار ليبيا 24

اجتماع طارئ لوضع خطة طارئة لمكافحة الجراد في الجنوب

الخطة تشمل مرحلتين للقضاء على الجراد

خطة طوارئ عاجلة وشاملة لمكافحة الجراد والحد من انتشاره

تشكيل غرفة طوارئ خاصة بمكافحة الجراد

عقد رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، اللواء جمال العمامي، في بلدية تراغن، اجتماعًا موسعًا مع جميع منسقي قطاع الزراعة على مستوى المنطقة الجنوبية بالكامل، لمناقشة سبل مكافحة حشرة الجراد الصحراوي التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

جاء ذلك بعد وصول رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب على بلدية تراغن، بدعم من رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام حفتر، ورئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، لمكافحة الجراد في الجنوب.

اجتماع طارئ وخطة عاجلة وشاملة لمكافحة الجراد والحد من انتشاره

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، ومنسق وزارة الداخلية باللجنة الوطنية لمكافحة الجراد، حيث استعرض الحاضرون خطورة الوضع الحالي وضرورة تنفيذ خطة طوارئ عاجلة وشاملة لمكافحة الجراد والحد من انتشاره.

تشكيل غرفة طوارئ خاصة بمكافحة الجراد

وإدراكًا لخطورة الموقف، أصدر رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ خاصة بمكافحة الجراد، لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية ومتابعة عمليات المكافحة بشكل مباشر.

المرحلة الثانية من الخطة

وتستهدف المرحلة الثانية من الخطة القضاء على الأطوار الجديدة للجراد فور الانتهاء من المرحلة الأولى، خاصة إذا توفرت الظروف البيئية المناسبة لتكاثره.

دعم إضافي لتحسين عمليات الرصد والمكافحة

وخلال الاجتماع تم التأكيد على وعود بدعم إضافي لتحسين عمليات الرصد والمكافحة، لضمان حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الأضرار الناجمة عن انتشار الجراد الصحراوي في الجنوب الليبي.