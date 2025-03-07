تقرير مصرف ليبيا المركزي يكشف أرقامًا صادمة عن يناير وفبراير

خبراء ليبيون مطلوبون فورًا.. هل الحل في الإصلاحات العاجلة؟

المؤسسة الوطنية للنفط في قلب العاصفة الاقتصادية

إنفاق الحكومة ومبيعات النقد.. تحذيرات قبل فوات الأوان

مصرف ليبيا المركزي.. بين الحاجة للتغيير وضغط الأزمات

الأزمة المالية في ليبيا.. صرخات التحذير تسبق العاصفة

المال لغة الأوطان في عالمنا اليوم، فهو ليس مجرد أرقامٍ تُسجَّل في دفاتر المصارف، بل هو نبض الدول، وهو المؤشر الأهم لقياس استقرارها أو انحدارها نحو المجهول. وفي ليبيا، حيث تترنح المؤسسات بين قرارات مترددة وأزمات متراكمة، جاءت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير لتكشف عن واقع مالي خطير يستدعي التحرك قبل أن يتفاقم الوضع.

عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، لم يكن مجرد ناقل لأرقام وإحصاءات جافة، بل كان ناقوس إنذار يُدق بقوة، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي المتزايد ومبيعات النقد الأجنبي التي لا تخضع لمنظومة واضحة، هما عاملان يدفعان البلاد نحو هاوية اقتصادية جديدة. فما الذي يحدث خلف كواليس المشهد المالي؟ وكيف يمكن وقف النزيف قبل أن يتعذر العلاج؟

تحذيرات من أزمة مالية في ليبيا عبدالسلام نصية يدعو لإصلاحات عاجلة تشمل النفط والمصرف المركزي والاستثمارات الخارجية، مطالبًا بتحرك قبل فوات الأوان

وفقًا لما كشف عنه مصرف ليبيا المركزي، فإن الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير شهد ارتفاعًا ملحوظًا، في وقت لا تزال فيه الإيرادات متذبذبة، خاصة في ظل عدم استقرار إنتاج النفط – المصدر الرئيسي لدخل البلاد. كما أن مبيعات النقد الأجنبي استمرت بوتيرة تثير التساؤلات، ما يجعل الاقتصاد الليبي أكثر عرضة للتقلبات.

هذه الأرقام ليست مجرد بيانات محاسبية، بل مؤشرات تنبئ بأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى اختلالات اقتصادية خطيرة، وربما أزمات لا يمكن تداركها لاحقًا دون إجراءات جذرية.

تحذير نصية.. خطوة في الاتجاه الصحيح أم مجرد صرخة في الفراغ؟

عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، نصية في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” لم يكتفِ بالإشارة إلى المشكلة، بل وضع تصورًا أوليًا للحل، يتمثل في تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الوضع ووضع حلول قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن القرارات الارتجالية التي لطالما أرهقت الاقتصاد الليبي.

هذا الطرح يعكس إدراكًا عميقًا لحجم الأزمة، لكنه يطرح تساؤلًا آخر: هل سيتم أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد؟ أم أن المشهد السياسي المعقد سيقف حائلًا دون تنفيذ أي إصلاحات جادة؟

أشار نصية إلى ثلاث جهات تحتاج إلى إصلاحات فورية:

المؤسسة الوطنية للنفط: باعتبارها الشريان الرئيسي للاقتصاد، فإن أي خلل في إدارتها يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة. مصرف ليبيا المركزي: المسؤول عن السياسة النقدية، والذي يحتاج إلى إعادة هيكلة تضمن شفافية العمليات المالية. المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية: والتي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الليبي إذا ما تمت إدارتها بكفاءة.

لكن هل يمكن تحقيق هذه الإصلاحات في ظل الانقسامات السياسية وتضارب المصالح؟

السيناريوهات المحتملة: إلى أين يتجه الاقتصاد الليبي؟

هناك عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الاقتصاد الليبي بناءً على المعطيات الحالية:

سيناريو الإصلاح الجاد : حيث يتم تشكيل فريق الخبراء والعمل على تنفيذ إصلاحات حقيقية، مما يساعد في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

: حيث يتم تشكيل فريق الخبراء والعمل على تنفيذ إصلاحات حقيقية، مما يساعد في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. سيناريو التباطؤ والتجاهل : وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وربما انهيار منظومة النقد والمالية العامة.

: وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وربما انهيار منظومة النقد والمالية العامة. سيناريو التدخل الخارجي: إذا لم تتمكن الحكومة من ضبط الوضع، فقد نشهد تدخلات دولية في الشأن الاقتصادي، سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو قوى إقليمية.

بين التحديات والفرص

الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست حتمية، لكنها أيضًا ليست بعيدة عن الواقع إن لم يتم التعامل معها بحكمة وسرعة. تحذير عبدالسلام نصية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه بحاجة إلى آذان صاغية وقرارات جريئة تُتخذ بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.

فهل سيكون هذا التحذير بداية لمرحلة إصلاح حقيقية، أم مجرد حلقة أخرى في سلسلة التحذيرات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الاقتصاد الليبي لا يحتمل مزيدًا من الإهمال أو التأجيل.