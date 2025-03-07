إنتاج النفط يرتفع 11 ألفًا و13 برميلًا خلال يوم واحد

أخبار ليبيا 24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن وصول إجمالي إنتاج النفط إلى مليون و395 ألفًا و853 برميلًا من النفط.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها في موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن الإنتاج يوم أمس الخميس كان مليونًا و384 ألفًا و840 برميلًا من النفط، مع يعني تسجيل زيادة خلال 24 ساعة، تبلغ 11 ألفا و13 برميل نفط.

وجرى إنتاج مليارين و571 مليون قدم مكعب من الغاز، بحسب البيان، بينما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألفًا و814 برميلًا.

ارتفاع جاء بعد انخفاض

وقبل يوم واحد، سجلت المؤسسة الوطنية للنفط، انخفاضًا في الإنتاج، إذ كان إنتاج أمس الخميس أقل من إنتاج أمس الأول الأربعاء، بانخفاض بلغ 30 ألفًا و394 برميل نفط، بينما بلغ إنتاج الغاز في نفس اليوم مليارين و492 مليون قدم مكعب، والمكثفات 52 ألفًا و270 برميل مكثفات.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، أطلقت، منذ أيام، جولة عطاءات لاستكشاف النفط، تعتبر الأولى من نوعها منذ ما يزيد عن 17 عامًا، وتضم 20 قطعة للاستكشاف، وفقًا للمعلومات المتاحة.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط، أن تساعد هذه الجولة، في أن تستعيد ليبيا مكانتها كمنتج رئيسي للمحروقات.

وذكر مسعود سليمان ارحومه، رئيس المؤسسة، أن الجولة التي جرى الإعلان عنها تعتبر بمثابة “إحياءً لقطاع النفط الليبي”، وأعرب عن تفاؤله بأن تلك الخطوة ستجذب الشركات العالمية للاستثمار في ليبيا.

ورأى “ارحومه” أن تلك الجولة ستثمر استكشافات جديدة، ستزيد من الاحتياطي، وتعوض الفاقد.

وقد اعترض على هذه الخطوة مجلس الدولة، ووصفت كتلة التوافق الجولة بأنها “هدر وتفريط في مقدرات الدولة النفطية”، معتبرة الأمر تهديدًا لأمن الطاقة في ليبيا.

ورأت الكتلة، أن الجولة تجرى بدون شفافية، ما يرجح حدوث فساد، ويجعل القطاع تحت سيطرة قوى أجنبية.