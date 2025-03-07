أين تذهب أموال ليبيا؟ بيان الإيراد والإنفاق يكشف الحقائق

الإيرادات النفطية تتراجع 12% وسط ضعف القطاعات غير النفطية

ميزانية الدعم في ليبيا تتخطى 2.5 مليار دينار وسط تساؤلات

عجز النقد الأجنبي يصل 2.5 مليار دولار في شهرين

الإنفاق على التنمية صفر.. أين المشاريع الاستثمارية؟

تقرير مصرف ليبيا المركزي.. أرقام تكشف أزمة الاقتصاد الليبي

في تقريره الأخير عن الإيرادات والإنفاق لشهري يناير وفبراير من عام 2025، قدم مصرف ليبيا المركزي صورة قاتمة عن الوضع المالي في البلاد. رغم الإعلان عن تعزيز الشفافية في الإفصاح عن البيانات، إلا أن الأرقام تعكس استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم التحديات أمام الحكومة والمصرف المركزي ذاته.

أولًا: تراجع الإيرادات النفطية وتواضع الإيرادات غير النفطية

كشف التقرير أن إجمالي الإيرادات بلغ 18.0 مليار دينار ليبي، حيث استحوذت الإيرادات النفطية (مبيعات النفط والإتاوات) على الجزء الأكبر، بواقع 14.0 مليار دينار من المبيعات و3.7 مليار دينار من الإتاوات. لكن المثير للقلق أن هذه الإيرادات تراجعت بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت حينها 16.0 مليار دينار.

أما على صعيد الإيرادات غير النفطية، فقد استمرت في مستوياتها المتواضعة:

البند القيمة (مليون دينار ليبي) الضرائب 41.1 الجمارك 12.5 الاتصالات 26.2 بيع المحروقات بالسوق المحلي 0 إيرادات أخرى 245.8

تعكس هذه الأرقام ضعف القطاعات غير النفطية وعدم قدرتها على توليد إيرادات كافية، مما يبقي الاقتصاد الليبي رهينة لتذبذب أسعار النفط وإيراداته.

ثانيًا: الإنفاق.. عجز تنموي ومصروفات ضخمة على الدعم

بلغ إجمالي الإنفاق 8.4 مليار دينار، لكن المفاجئ أن ميزانية التنمية كانت صفرًا، ما يشير إلى توقف المشاريع الاستثمارية الكبرى، وهو ما قد يفاقم أزمة البنية التحتية ويعطل عجلة النمو الاقتصادي.

الباب القيمة (مليار دينار ليبي) المرتبات 5.9 النفقات التسييرية 0.035 التنمية 0 الدعم 2.5 الطوارئ 0

تجاوزت نفقات الدعم 2.5 مليار دينار، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة في ظل عجز متزايد.

أما توزيع الإنفاق على القطاعات، فجاء على النحو التالي:

الجهة القيمة (مليون دينار ليبي) مجلس النواب 6.6 وزارة المالية والجهات التابعة لها 2,480 وزارة الدفاع 350.8 وزارة الداخلية 422.5 وزارة الصحة 268.5 وزارة التعليم 26.3 وزارة التعليم العالي 250.3 وزارة الشؤون الاجتماعية 2,650

من اللافت للنظر أن وزارة الشؤون الاجتماعية استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق، وهو ما يرجع إلى الدعم الموجه للبرامج الاجتماعية، لكن غياب الميزانية التنموية يبقى نقطة ضعف كبيرة في الاستراتيجية الاقتصادية.

ثالثًا: عجز النقد الأجنبي وضغوط على الاحتياطي

بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 6.1 مليار دولار، بينما وصل العجز في النقد الأجنبي إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار الضغط على الاحتياطيات النقدية للدولة.

البند القيمة (مليون دولار أمريكي) مرتبات العاملين بالخارج 38.3 منح الطلبة الدارسين بالخارج 46.4 العلاج بالخارج 20.1 المؤسسة الوطنية للنفط 63.5 الشركة العامة للكهرباء 70.7 إجمالي الاستخدامات عن طريق المصرف المركزي 581.6

أما مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية فبلغت 5.5 مليار دولار، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على الدولار في السوق الليبي، مما يزيد من احتمالية ضغوط على سعر الصرف.

رابعًا: السيولة النقدية والتحول الرقمي

حاول المصرف المركزي تعزيز السيولة النقدية عبر توزيع 16.0 مليار دينار على فروع المصارف التجارية، كما شهدت خدمات الدفع الإلكتروني تطورًا ملحوظًا:

تم معالجة 555,054 صكًا بقيمة 24.7 مليار دينار عبر نظام المقاصة الإلكترونية.

بقيمة عبر نظام المقاصة الإلكترونية. ارتفع عدد نقاط البيع إلى 83,566 نقطة .

. بلغ عدد المشتركين في خدمة التحويل الفوري 4,071,731 مشتركًا.

ورغم هذه التحسينات، لا تزال مشكلات نقص السيولة قائمة في بعض المناطق، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لمعالجة هذا التحدي.

خامسًا: تساؤلات حول الاستدامة الاقتصادية

في ضوء هذه الأرقام، يبرز السؤال الأهم: كيف ستواجه الدولة هذا العجز دون التأثير على الاحتياطيات النقدية أو اللجوء إلى حلول تقشفية قاسية؟ هل سيضطر المصرف المركزي إلى فرض قيود إضافية على الإنفاق الحكومي، أم سيلجأ إلى استراتيجيات أخرى مثل تعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية؟

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي تزيد من تفاقم الأوضاع على المدى الطويل.