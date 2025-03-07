أمريكا تهدد روسيا بعقوبات.. بعد قصف منشآت غاز أوكرانية

أخبار ليبيا 24

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه يفكر جديًا في محاسبة روسيا، عبر فرض عقوبات عليها، كي يتمكن من إنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ سنوات.

وعقب المشادة التي وقعت بين “ترامب” وبين الرئيس الأوكراني، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، ما سمح لروسيا بشن هجوم صاروخي قوي جدًا على أوكرانيا، لم يكن بإمكانها توقعه.

ونشر الرئيس الأمريكي تدوينة، عبر موقع “تروث سوشيال”، قال خلاله إن روسيا “تسحق” أوكرانيا، لذا يفكر في معاقبة موسكو بأكثر من طريقة، منها عقوبات مصرفية ومنها عقوبات جمركية، وذلك لإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات، والتوصل لنهاية للحرب.

الرئيس الأمريكي يحذر موسكو وكييف

وحذر روسيا وأوكرانيا، قائلًا: “عليكما الجلوس على طاولة المفاوضات.. الآن.. قبل أن يفوت الأوان.. شكرًا”.

ورأت صحيفة “واشنطن بوست” أن ما يحدث يشير إلى تحول في موقف “ترامب” لكنه قد لا يكون تحولًا جادًا، فقد كان يؤكد على مدار الأيام الماضية أن موسكو أبلغت واشنطن بأنها جاهزة للتفاوض والتوصل لحل نهائي وإنهاء الحرب، بل وأبلغ الكونجرس بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ترامب” يتعامل بود شديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ وصوله للبيت الأبيض، لذا فمن غير المرجح أن يكون جادًا فيما يخص فرض عقوبات على موسكو. وفي المقابل كان “ترامب” شديد القسوة على كييف، وهاجم نظيره الأوكراني بضراوة، متهمًا أوكرانيا بأنها المخطئة فيما يخص استمرار الحرب.

وبحسب الصحيفة، فقد كشف مسئول في إدارة “ترامب” عن أن رد فعل “ترامب” ناتج عن غضب، بسبب اتخاذ روسيا خطوة الهجوم الصاروخي، التي تقلل من فرص التوصل لحلول سريعة للأزمة.

ووفقًا لبيان أصدرته القوات الجوية في أوكرانيا، فقد أطلقت روسيا نحو 67 صاروخًا، و194 طائرة بدون طيار، ما تسبب في تدمير عدد من منشآت إنتاج الغاز الطبيعى، وتدمير 30 منزلًا بشكل جزئي، وإصابة 8 مواطنين.