ينتمي لشبكة دولية.. تفاصيل سقوط أخطر تاجر مخدرات في مصراتة

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أخطر تاجر مخدرات مطلوب في قضايا تجارة المخدرات في مصراتة

المقبوض عليه ينتمي إلى شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة المخـدرات بشمال إفريقيا

المتهم معروف باسم “الشباك – الشجرة” داخل منطقة القوشي

نجحت قوة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، في القبض على أخطر تاجر مخـدرات في مصراتة، المدعو (ع. م. م)، بعد عملية أمنية دقيقة استغرقت عامين.

المقبوض عليه ينتمي إلى شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة المخـدرات بشمال إفريقيا

وبحسب بيان للقوة المشتركة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فإن المقبوض عليه ينتمي إلى شبكة إجرامية دولية تنشط في تجارة المخـدرات بشمال إفريقيا تسمى “الشباك- الشجرة”، وكان يدير سوقًا مفتوحة للمخـدرات في منطقة القوشي.

أخطر المطلوبين في قضايا تجارة المخدرات يسقط في مصراتة

وقالت القوة في بيانها: “في إطار الحملة الأمنية المتواصلة التي تقودها قوة العمليات المشتركة لملاحقة المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، واستكمالاً للضربات النوعية التي استهدفت أوكار تجارة وتعاطي المخدرات في منطقة القوشي بمدينة مصراتة، تمكنت إدارة العمليات والسيطرة بالقوة، في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 5 مارس 2025، من الإيقاع بأحد أخطر المطلوبين في قضايا تجارة المخدرات، المدعو (ع. م. م)، وذلك بعد عملية أمنية محكمة سبقتها عمليات بحث وتحرٍ دامت لعامين”.

المقبوض عليه يُعد رأساً بارزاً في تجارة المخدرات داخل المنطقة

وأضاف البيان، أن المقبوض عليه يُعد رأساً بارزاً في تجارة المخدرات داخل المنطقة، حيث يواجه ثلاث قضايا مسجلة لدى القوة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن سبع قضايا أخرى لدى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، علاوةً على قضيتي قتل لا تزالان قيد التحقيق لدى النيابة العامة، وبمباشرة الاستدلال معه، أقر واعترف بجميع التهم الموجهة إليه دون مواربة”.

المتهم معروف باسم “الشباك – الشجرة” داخل منطقة القوشي

يُشار إلى أن المقبوض عليه يُعد جزءًا من شبكة إجرامية دولية تمتهن تجارة المخدرات في شمال إفريقيا، وقد كان يمارس نشاطه الإجرامي علانيةً، من موقعه المعروف باسم “الشباك – الشجرة” داخل منطقة القوشي، حيث أسّس سوقًا مفتوحة للمخدرات، ما أدى إلى تحويل المنطقة إلى بؤرة خطيرة ساهمت في تدمير حياة العديد من الشباب وإغراقهم في مستنقع الإدمان.

وكانت قوة العمليات المشتركة قد نفّذت سلسلة من العمليات الأمنية في وقت سابق، أفضت إلى الإطاحة بعدد من كبار مروّجي المخدرات داخل المنطقة.

جدير بالذكر أن عملية القبض على المطلوب جاءت بعد إبلاغ المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ومدير نيابة مكافحة المخدرات غرب المدينة، تأكيدًا على التزام القوة بالإجراءات القانونية في تنفيذ مهامها.

المشتركة تحذر كل من تسوّل له نفسه الانخراط في تجارة السموم

وجددت القوة المشتركة، تحذيرها الصارم لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في تجارة السموم، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها الأمنية دون هوادة، ولن تتردد في الضرب بيد من حديد ضد كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن. كما تُمهل كافة المطلوبين فرصة أخيرة لتسليم أنفسهم طواعيةً، لأن العدالة قادمة لا محالة، وستطال الجميع بلا استثناء.