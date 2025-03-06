وزارة المالية تعلن توزيع حوافظ المرتبات لشهر فبراير

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، عن أن توزيع حوافظ مرتبات شهر فبراير، بدأ بالفعل، لجميع القطاعات التي تمولها الخزانة العامة للدولة.

ونشرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانًا موجزًا، على صفحتها الرسمية، بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، قررت، خلال شهر فبراير الماضي، إلزام كل موظف، بالجهات التي يجري تمويلها بشكل جزئي أو كلي من الخزانة العامة- بأن يقدم الأوراق التي تثبت حصوله على بطاقات مصرفية، على أن يدرج رقمها، وهذا شرط أساسي لصرف الرواتب للموظفين.

تقليل التعامل بالعملات الورقية

كما طالبت الوزارة، كل الجهات ذات الصلة، بأن تلتزم بتلك التعليمات، وتطبقها في أقرب وقت ممكن، وذلك ليجري ضبط آليات صرف الرواتب، وليجري تقليل اعتماد المؤسسات على العملات الورقية.

وفي وقت سابق، كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية، عن أنها أحالت رواتب شهر فبراير الماضي إلى المصرف المركزي الليبي، استعدادًا لتسييلها ووضعها في الحسابات العامة، بحسب بيان رسمي.

ووفقًا للمعلومات المفصح عنها، فقد بلغت النفقات بالميزانية العامة للدولة الليبية، خلال العام الماضي، نحو 123.2 مليار دينار، وجرى توزيعها على عدد من الأبواب الرئيسية، منها 67.6 مليار دينار للرواتب فقط.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أتاحت تقريرًا، قبل عامين، أوضحت خلاله أن أعداد الموظفين بالمؤسسات التي تمولها خزانة الدولة، يصل إلى نحو مليونين و99 ألفًا و200 موظف تقريبًا.

تجدر الإشارة، إلى أن خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، اجتمع مؤخرًا برمضان أبو جناح، نائب رئيس حكومة الوحدة، وزير الصحة المكلف، بغرض مناقشة ملف التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين المحليين بالقطاع الصحي، وكذلك آليات منحهم حقوقهم كاملة وفقًا للقانون.

وخلال الاجتماع، جرى التوافق على تدشين منظومة مشتركة بين الوزارتين، بهدف الوصول للتكامل بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الميزانية، وضمان عدم الازدواجية.