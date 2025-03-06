وزارة الكهرباء تنجح في إنهاء أزمة انقطاع التيار في الدقودستا ببنغازي

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نجحت فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في حل أزمة انقطاع التيار الكهربي، المستمرة منذ 10 أيام، بحي الدقودستا بمدينة بنغازي.

وبحسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، فإن فرق الصيانة تحركت بتوجيهات من الدكتور عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لإيجاد حل للمشكلة وإنهاء معاناة سكان المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي الدقودستا طالبوا الشركة العامة أكثر من مرة بالتدخل لحل الأزمة، ثم توجهوا لوزارة الكهرباء وقدموا طلبًا للوزير، فاستجاب وأحال الأمر لغرفة الطوارئ الرئيسية، وجرى التحرك في أسرع وقت لإنهاء المشكلة.

فرق الصيانة تبذل مجهودًا كبيرًا للتخفيف عن المواطنين

وعملت فرق الصيانة على توفير المعدات اللازمة لتحديد مواقع الأعطال وإصلاحها، وخلال فترة وجيزة عاد التيار الكهربي لكل البيوت، بفضل جهود فرق الصيانة وسرعة استجابتها.

من جهتهم، أشاد سكان الدقودستا بسرعة استجابة الوزارة، وبجهود فرق الصيانة التي استطاعت التعامل مع الموقف باحتراف وفي أسرع وقت.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، أعلنت مؤخرًا، التعامل بنجاح مع عطل حدث في منطقة المساكن بمدينة بنغازي، وجرت إعادة التيار الكهربي للمنازل خلال فترة وجيزة.

ووفقًا لبيان الوزارة، آنذاك، فقد حدث العطل فجر يوم الاثنين الماضي، وتسبب في انقطاع التيار عن منطقة سكنية كبيرة، بسبب توقف 3 محطات.

وحرص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تفقد المنطقة بنفسه، والإشراف على عمليات الصيانة، والتي انتهت بنجاح وعاد التيار وانتهت معاناة السكان.

وقبل ذلك، كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت انقطاع التيار الكهربي في منطقة واسعة من مدينة بنغازي، بسبب عطل مفاجئ بمغذيات «الجلاء 1/2» داخل محطة محولات حديقة الشعب.

ولفتت الوزارة، آنذاك، إلى أن الفرق الفنية المتخصصة ستعمل فورًا على تحديد موضع العطل وستعمل على إصلاحه، لتخفيف المعاناة عن كواهل المواطنين.