متورط في سوابق سرقة.. ضبط منتحل صفة ضابط شرطة في طرابلس

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ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة

المتهم متورط في سوابق سرقة

ضبط المتهم أثناء شجار مع أحد المواطنين

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط شخص بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة في طرابلس.

ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن قوة المهام الخاصة تمكنت من ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة، وذلك أثناء شجار مع أحد المواطنين الذي اتهمه بسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي.

ضبط المتهم أثناء شجار مع أحد المواطنين

وبعد جمع الاستدلالات تبين أن المتهم لديه سوابق عدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القبض على سارق تعقب ضحيته ليغافله و يسرق منه 22 ألف دينار

وفي وقت سابق، وفي إطار جهود أعضاء القافلة الأمنية في البحث عن المطلوبين و ضبطهم، تمكن أعضاء التحري بالقافلة الأمنية من ضبط شخص تبين انه وراء عملية سرقة راح ضحيتها أحد المواطنين الذي استلم مبلغ مالي قدره اثنان و عشرون ألف دينار من منطقة الظهرة وأثناء ركنه للسيارات بمنطقة النوفليين لقضاء مصلحة فوجي بزجاج سيارته محطم و اختفاء المبلغ من داخلها.

رصد سيارة كانت تلاحق سيارة الضحية

وقد أسفرت جهود البحث و التحري لأعضاء القافلة عن رصد سيارة كانت تلاحق سيارة الضحية و بالتعرف على بياناتها تم التوصل لصاحبها الذي تبين انه قام ببيعها قبل تاريخ الواقعة و بالبحث عن المشتري اتضح انه هو الآخر، قام ببيعها قبل واقعة السرقة لينحصر الاشتباه في آخر مشتري و باستدعائه رفض المثول أمام القافلة الأمر الذي اضطرّ أعضاء القافلة للقبض عليه و بالاستدلال معه اعترف بواقعة السرقة، بعد أن شاهد استلام الضحية المبلغ و تعقبه لمكان وقوف السيارة في النوفليين.

وبسؤاله عن مكان الأموال، اعترف بالتصرف في كامل القيمة ، كما تم إحضار السيارة التي كان يستقلها و أحيلوا لمركز شرطة زاوية الدهماني الذي بدوره أحاله للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

وأهاب مكتب العلاقات بمديرية أمن طرابلس بالمواطنين بعدم التعامل مع سيارتهم كخزانات لحفظ الأموال وعدم تعريض أنفسهم و مدخراتهم للسرقة .