كشف تفاصيل رسالة المشير حفتر إلى رئيس الكونغو بشأن المصالحة

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رسالة المشير حفتر إلى رئيس الكونغو حول المصالحة

الصديق حفتر: المشير حفتر أرسل رسالة إلى رئيس الكونغو حول المصالحة

الصديق حفتر: المصالحة تتطلب حوارًا شاملًا بين جميع الأطراف داخل ليبيا

الصديق: خطوة حيوية لإيجاد حلول دائمة وداعمة للاستقرار في ليبيا

كشف الدكتور الصديق حفتر، رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، عن تفاصيل رسالة المشير خليفة حفتر التى أرسلها إلى رئيس الكونغو بخصوص ملف المصالحة الوطنية.

وقال الصديق، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن المشير خليفة حفتر أرسل رسالة رسمية إلى رئيس الكونغو، الذي يتولى الملف الليبي حاليًا، لدعم عقد مؤتمر جامع للمصالحة في مدينة سرت، الذي سيجمع كل الأطراف الليبية للجلوس على طاولة واحدة، لافتا إلى أن تلك المبادرة ستخلق فرصة للليبيين للتنازل عن بعض مواقفهم من أجل تحقيق المصالحة الحقيقية التي طال انتظارها.

وأوضح الصدّيق حفتر، أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب أولًا وأخيرًا أن يكون الحوار بين الأطراف الليبية داخل البلاد وبمشاركة جميع الأطراف دون استثناء، مشيرًا إلى أن الليبيين قادرين على التوصل إلى حلول طالما أن لديهم الإرادة الصادقة للتصالح والتعاون.

رسالة المشير حفتر إلى رئيس الكونغو حول المصالحة

وأضاف أن هذه الخطوة تعد حيوية لإيجاد حلول دائمة وداعمة للاستقرار في ليبيا، قائلا: ” المصالحة تتطلب الصدق والإخلاص في التعامل مع الله والشعب الليبي”.

وأشار رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، إلى أن هناك العديد من الحكمة والكفاءات التي يمتلكها الشعب الليبي التي ستساعده في تجاوز هذا التحدي، مبينا أن المصالحة تحتاج إلى الإرادة الصادقة للسلام والرغبة الحقيقية في جبر الضرر وتحقيق الاستقرار، ولا يمكن أن تكون عبر المصالح الضيقة أو بتدخلات خارجية”.

دور القبائل الليبية في مسار المصالحة الوطنية

الصديق خليفة حفتر، دور القبائل الليبية في مسار المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن المفوضية عملت بشكل دؤوب على إشراك جميع الأطراف، بما في ذلك مشايخ القبائل في مختلف المناطق الليبية، لافتا إلى أهمية الجلوس مع جميع القبائل في ليبيا كأولوية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المفوضية قد عقدت لقاءات مع قبائل مصراتة وطرابلس والجبل والأمازيغ.

تنظيم لقاءات مع الأطراف في المنطقة الغربية

وأضاف الصديق حفتر، أن العمل جارٍ على تنظيم لقاءات مع الأطراف في المنطقة الغربية، مؤكدًا استعداده للجلوس مع أي طرف يرغب في المشاركة في الحوار الوطني دون استثناء.

تأثير المصالحة على الوضع الاقتصادي

وبشأن الوضع الاقتصادي، فقد أكد الصديق حفتر أن المصالحة الوطنية ستكون خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار الذي يعد من أهم العوامل لنمو الاقتصاد الليبي، موضحا أنه من خلال المصالحة الوطنية، سيتم خلق الظروف المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإنهاء المعوقات التي تؤثر على حياة المواطن الليبي.

أكاديمية لإعداد القادة السياسيين،

وكشف الدكتور الصديق حفتر عن مشروع لإنشاء أكاديمية لإعداد القادة السياسيين، موضحًا أنها تهدف إلى تدريب قادة سياسيين قادرين على تحمل المسؤولية الحقيقية، وعلى إدراك أبعاد المناصب التي يتقلدونها، مبينا أن الأكاديمية ستهدف إلى تكوين قادة يعرفون أن المناصب ليست وسيلة للنفوذ، بل هي مسؤولية وأمانة أمام الشعب الليبي.

رقابة فعالة على جميع الأجهزة

وفي ختام حديثه، أكّد الصدّيق خليفة حفتر، رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، على ضرورة وجود رقابة فعالة على جميع الأجهزة لضمان الشفافية والمساءلة في كل الخطوات التي يتم اتخاذها على المستوى السياسي والاقتصادي.