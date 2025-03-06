طلاب سنوات النقل ينتهون من أول أسبوع للامتحانات النصفية

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عن انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.

وتشمل سنوات النقل؛ الصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك الصفين الأول والثاني من التعليم الثانوي، فضلًا عن التعليم الديني، وبحسب الأرقام الرسمية، يخوض ما يصل إلى 855 ألفًا و942 طالبًا وطالبة المتحانات داخل مدارسهم، بإشراف من المدرسين ومنسقي الامتحانات، بما يشمل مدارس التعليم العام والخاص على حد سواء.

وأصدر موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تعليمات، باستمرار الاختبارات خلال الأسبوع المقبل، وبعد ذلك يجري إقامة أسبوع للنشاط المدرسي، بالتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم.

العطلة تبدأ في الأسبوع الرابع من رمضان

وبحسب تعليمات “المقريف”، يكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر رمضان المبارك، عطلة في جميع المدارس الليبية.

وفي وقت سابق، قدم موسى المقريف، مجموعة من النصائح للطلاب، قبل بدء الامتحانات بشكل رسمي، وقال إن عليهم أن يضعوا خطة دراسية، تراعي تقسيم وقتهم، على أن يراعي كل طالب تخصيص وقت مناسب للنوم، وأن يبتعد عن السهر قدر الإمكان، لأن ذلك قد يؤثر على تركيزه وقدرته على الحفظ والفهم.

وتجدر الإشارة إلى أن “المقريف” قد أصدر قرارًا قبل ذلك بأن يجري تغيير مواعيد الاختبارات النصفية لسنوات النقل، لتبدأ في 2 مارس الجاري، بهدف ألا تتعارض الامتحانات مع أسبوع النشاط، الذي يبدأ في ثالث أسبوع من شهر رمضان الكريم.

ووفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والذي صدر برقم 984، فإن الدراسة بجميع مدارس ليبيا ستتوقف خلال الأسبوع الأخير من شهر الصوم، وخلال عيد الفطر، على أن تستأنف في اليوم السادس من شهر أبريل 2025.