طقس الخميس: أجواء مغيمة و رياح نشطة على مناطق غرب ليبيا

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حالة الطقس: فرصة لسقوط أمطار تكون جيدة هذه الليلة

تكاثر السحب على مناطق مناطق الشمال الشرقي

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن تسود أجواء مغيمة مع رياح نشطة نسبيا على مناطق شمال غرب ليبيا مع فرصة لسقوط أمطار تكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد تصحبها خلايا رعدية مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما توقع أن تشهد مناطق مناطق الشمال الشرقي من مساء الغد تكاثر للسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة بداية يوم السبت.

ومن المتوقع أن تعود الأجواء للاستقرار على المناطق الغربية من يوم السبت.

طقس اليوم الخميس يشهد أجواء مغيمة مع رياح نشطة نسبيا على مناطق شمال غرب ليبيا

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: أجواء مغيمة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية عليه يرجى التنبه لذلك، وتنقشع السحب الممطرة بداية من يوم السبت.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 19)مْ.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة بداية يوم السبت على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة ، تتحول تدريجياً يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب على مناطق غدامس – الحمادة والجفرة يتخللها سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مثيرة للأتربة والرمال على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 26)مْ تصل إلى (30)مْ على غات.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجغبوب .

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19– 22)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع أن يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي من يوم السبت على أغلب مناطق البلاد.