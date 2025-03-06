ضبط شاحنات تهريب وقود في مغوة

أخبار ليبيا 24

ضبط عدد من الشاحنات وخزانات الوقود المعبأة والمعدة للتهريب في منطقة مغوة

تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش في مختلف المناطق الجنوبية

تواصل اللجنة الأمنية المشتركة، بتوجيهات من المشير خليفة حفتر، جهودها المستمرة في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في جنوب ليبيا.

ضبط عدد من الشاحنات وخزانات الوقود المعبأة والمعدة للتهريب في منطقة مغوة

وفي أحدث عملياتها الأمنية، تمكنت اللجنة من ضبط عدد من الشاحنات وخزانات الوقود المعبأة والمعدة للتهريب في منطقة مغوة، الواقعة بالقرب من بلدية تراغن.

يأتي هذا في إطار حملة اللجنة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الأنشطة التي تستنزف الاقتصاد الوطني.

تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش في مختلف المناطق الجنوبية

ومن جانبه، أكّد مدير مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ملازم أول أحمد المسلاتي، على مواصلة اللجنة تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش في مختلف المناطق الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهربين والخارجين عن القانون، من أجل ضمان فرض سيادة القانون وحماية مقدرات البلاد.

استمرار عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في تراغن

وفي سياق متصل، تواصل لجنة إعادة تنظيم الجنوب، برئاسة اللواء جمال العمامي، عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في بلدية تراغن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة انتشار هذه الآفة وحماية المحاصيل الزراعية.

ويعمل الفريق الميداني وفق الخطة الموضوعة من وزارة الزراعة بالحكومة الليبية، حيث يتم تنفيذ عمليات الرش والمكافحة باستخدام المعدات المخصصة، مع متابعة مستمرة للمناطق المتضررة لضمان السيطرة على أسراب الجراد.

وأكدت اللجنة أن العمليات ستستمر في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي حتى تحقيق النتائج المرجوة، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المختصة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي في البلاد.