سعر الدولار يستمر في الانخفاض بالسوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

استمر سعر الدولار الأمريكي في الانخفاض أمام الدينار الليبي، اليوم الخميس 6 مارس 2025؛ إذ وصل سعره إلى 4.82 دينار، بعد أن كان يوم أمس بـ4.86 دينار. وكان سعر الدولار الأمريكي، أمس الأول، 4.88 دينار. بحسب الأسعار التي يعلنها المصري الليبي المركزي.

وفيما يخص عملة الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار الليبي، ليسجل نحو 5.21 دينار، وكان سعره يوم أمس 5.16 دينار. وقبل ذلك بيوم واحد كان سعر اليورو أمام الدينار الليبي 5.12 دينار.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدينار الليبي، ليسجل 6.23 دينار، وقبل يوم واحد كان سعره 6.21 دينار. وأمس الأول كان سعره 6.20 دينار فقط.

وفيما يخص العملات العربية، فقد هبط سعر الريال السعودي أمام الدينار الليبي، ليسجل 1.28 دينار، بعد أن كان يوم أمس 1.29 دينار.

وانخفض أيضًا سعر صرف الدرهم الإماراتي، ليسجل 1.31 دينار ليبي، بعد أن كان يوم أمس 1.33 دينار.

أما الدينار التونسي، فقد ارتفع سعره إلى 1.55 دينار، بعد أن كان 1.54 دينار ليبي أمس.

وظل سعر الصرف ثابتًا بالنسبة لليرة التركية، وسجلت 0.13 دينار ليبي، وكذلك اليوان الصيني، الذي سجل 0.66 دينار.

آخر تحديثات أسعار السوق الموازية

وبخصوص آخر تحديثات أسعار الصرف في السوق الموازية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي، ليسجل 6.50 دينار، بعد أن كان 6.47 دينار.

وفيما يخص اليورو، فقد ارتفع سعره أيضًا ليكون 6.76 دينار، بعد أن كان 6.66 دينار، ولم يتغير سعر الجنيه الإسترليني بالنسبة للعملة الليبية في السوق الموازية، وظل مسجلًا 7.70 دينار.

كما لم يتغير سعر الليرة التركية في السوق الموازية، بحسب صفحات التجار على السوشيال ميديا، وسجلت 0.18 دينار، وكذلك الدينار التونسي، والذي استقر عند 1.95 دينار.