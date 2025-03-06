دون حرق وقود.. إطلاق مشروع لتوليد الطاقة بمحطة الزاوية المزدوجة

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مشروع لتوليد الطاقة بمحطة الزاوية المزدوجة

محطة توليد الكهرباء الزاوية المزدوجة: إنتاج 450 ميغاوات دون حرق وقود

لتوليد الكهرباء دون الحاجة إلى حرق وقود، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء مشروع إنتاج الطاقة بمحطة توليد الزاوية المزدوجة بقدرة 450 ميغاوات.

محطة توليد الكهرباء الزاوية المزدوجة: إنتاج 450 ميغاوات دون حرق وقود .

وقالت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه في إطار متابعة وحدات التوليد بمختلف المحطات، عُقد اليوم الخميس، اجتماع بالمقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء، بحضور ممثلين عن الشركة العامة للكهرباء، وشركة ألجيك للطاقة، وشركة فوجي اليابانية المصنعة لوحدات التوليد البخارية بمحطة الزاوية، وشركة اينور التركية.

تنفيذ مشروع العمرات الجسيمة لعدد ثلاث وحدات توليد

وأضافت الشركة، أن الاجتماع تناول إعلان البدء في تنفيذ مشروع العمرات الجسيمة لعدد ثلاث وحدات التوليد البخارية، ومولدات البخار، وكامل ملحقات الوحدات البخارية، مع وضع خارطة طريق لتنفيذ هذه العمرات وفق جداول زمنية محددة.

إنتاج الطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى حرق وقود

ويهدف هذا المشروع إلى خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من نظام الدورة المزدوجة لتوليد الكهرباء دون الحاجة إلى حرق وقود، مما يعزز كفاءة واستدامة إنتاج الطاقة.

وتواصل الشركة العامة للكهرباء جهودها لتقليل فاتورة استهلاك الوقود وتحسين أداء محطات التوليد.

صب خرسانة القاعدة التوربينة الاولى بقدرة 325 MW بمشروع محطة جنوب طرابلس

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت أمس الأربعاء بدء عملية صب خرسانة القاعدة التوربينة الاولى بقدرة 325 MW بمشروع محطة جنوب طرابلس و التى انتهت بنجاح في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025.

يذكر أنه من المخطط أن يزود مشروع محطة جنوب طرابلس الشبكة العامة بطاقة كهربائية مركبة بقدرة تصل لـ 1320 MW .