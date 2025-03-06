جنزور .. إغلاق سلخانات ومجازر بسبب تخزين اللحوم بدون سلخ

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جنزور .. الرقابة والتفتيش على محال بيع المواد الغذائية واللحوم في رمضان

إغلاق سلخانات ومجازر ومحال للبيع اللحوم فى جنزور

رصد 13 مخالفة خلال الحملة في جنزور

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جنزور ، إغلاق سلخانات ومجازر ومحال للبيع اللحوم فى جنزور، بعد رصد عد مخالفات جسيمة.

وأكد المركز، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، استمرار الجولات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها مكتب جنزور للرقابة على الأغذية والأدوية خلال شهر رمضان، رفقة جهاز الحرس البلدي والأمن الداخلي وبناءً على تعليمات مدير عام المركز.

جنزور.. رصد مخالفات جسيمة خلال حملة على السلخانات والمجازر ومحال بيع اللحوم

وأوضح أن الحملة استهدفت العديد من الأنشطة المختلفة شملت السلخانات والمجازر ومحال بيع اللحوم وسجلت العديد من النقاط السلبية والتي تعد مخالفة للاشتراطات الصحية ومنها.

عدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض الأنشطة.

وجود لحم إبل غير منزوع الجلد وموضوع داخل ثلاجة الحفظ والتخزين وهذا غير مطابق للمواصفات والاشتراطات.

وجود لحوم حمراء وبيضاء تظهر عليها آثار تغير في اللون والرائحة نتيجة لتذبذب درجات حرارة التخزين

وجود لحم مفروم تظهر عليه علامات فساد وهذا غير مطابق للمواصفات والاشتراطات .

بالنسبة لثلاجات التخزين في بعض الأنشطة غير مطابقة للاشتراطات من حيث النظافة ووجود صداء .

النظافة العامة لآلة الفرم وبعض المعدات غير مطابقة للاشتراطات من حيث النظافة.

مقابض السكاكين المستخدمة في بعض المحلات يتم تغليفها بشريط لاصق وبجلد حيوان وهذا يصعب من عملية تنظيفها وتطهيرها وغير مطابق للاشتراطات.

وجود بعض المنتجات لا توجد عليها بيانات توضيحية (جبنه- لحم مرقاز- لحم بيرقر – خبز فتات).

طريقة عرض اللحوم بأحد المحلات غير مطابقة حيث يتم عرضها بطريقة تكون معرضة لأشعة الشمس مباشرة .

ألواح التقطيع الخشبية وكذلك البلاستيكية بها خدوش مما يجعلها صعبة التنظيف والتطهير.

11- صناديق القمامة مكشوفة وهذا أمر مخالف للاشتراطات والمواصفات.

12 – النظافة العامة ببعض الأنشطة غير مطابق للاشتراطات الصحية.

13- يتم إدارة النشاط من قبل عمالة أجنبية.

وأكد المركز، أنه تم إحالة بعض من هذه الأنشطة إلى الجهات الضبطية وتم إجراء القفل واتخاذ مايلزم من إجراءات.