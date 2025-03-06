الهلال السودانى: «كاف» رفض إقامة مباراة الأهلي المصري بملعب بنينا بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكد نادي الهلال السوداني، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رفض مجددًا طلبه بأن يحتضن ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي في ليبيا، مباراة الذهاب أمام نادي الأهلي المصري، فى دور الثمانية لمنافسات دوري أبطال القارة الأفريقية.

ومن المنتظر أن يواجه فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري، نظيره في الهلال السوداني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يواجه الفائز، من يفوز في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي الترجي التونسي، خلال نصف نهائي البطولة.

محاولات إقناع «كاف» فشلت

وفي بيان نشره نادى الهلال السوداني، على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، قال إن سبب الرفض هو توصية من لجنة البث التلفزيوني، التي طالبت بوجود سيارة نقل تلفزيوني OB و12 كاميرا ذات مواصفات خاصة وغرفة لتقنية الـ«فار» مجهزة بجميع أجهزة الإعادة والتدقيق.

وأضاف النادي السوداني، في بيانه، أنه «أرفق موافقة الاتحاد الليبي والاتفاق مع التلفزيون الليبي، وتعددت المحاولات لإثناء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قراره، وذلك بسعي المجلس لتوفير متطلبات البث»، ورغم ذلك رفض «كاف» كل تلك المناشدات.

وتابع أنه بسبب ضيق الوقت المتاح لتحديد الملاعب، طالب النادي السوداني الاتحاد الأفريقي باعتماد ملعب «شيخا بيديا» الموريتاني، كملعب افتراضي للقائه أمام الأهلي المصري، بعد أن جرى تحديده من قبل المجلس لجاهزيته، لتفادي انقضاء المهلة دون تحديد ملعب مناسب.