الشرطة البرازيلية بملابس «باور رينجرز» للقبض على اللصوص

أخبار ليبيا 24

لجأت الشرطة البرازيلية لحيلة كوميدية، هدفها حماية السياح من السرقة، خلال الكرنفال السنوي الذي تشتهر به البرازيل؛ إذ ارتدى الضباط ملابس المهرجين وشخصيات من مسلسل الأطفال الشهير «باور رينجرز»، كي لا يلاحظ اللصوص وجودهم.

وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة للضباط الستة، الذين اختاروا ارتداء ملابس شخصيات «باور رينجرز»، ونجحوا في ضبط شخص سرق 7 هواتف محمولة من السياح.

ويقام الكرنفال في البرازيل، سنويًا، في شهر مارس، وينتهي بحلول «أربعاء الرماد»، وهو اليوم الأول في الصوم الكبير لدى بعض الطوائف المسيحية، وأقيم هذا العام في الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 5 مارس الجاري.

المواطنون والسياح احتفوا بالأبطال الخارقين

ويمتد الكرنفال إلى مدينتيّ ريو دي جانيرو وساو باولو، وينتشر البرازيليون في كل مكان ويرقصون رقصات السامبا، ويملأون الشوارع بالألوان والطبول ويرتدون أزياءً غريبة.

وحرصت إدارة الأمن العام بولاية ساو باولو، على توثيق تجربة ضباطها، حينما ألقوا القبض على الرجل المتورط في السرقة، وسط احتفاء من المواطنين والسياح، بأفراد الشرطة الذين جعلوا أحلام الأطفال بوجود الأبطال الخارقين في الشوارع حقيقة.

وأكدت إدارة الأمن في ساو باولو، أن الشرطة قبضت على 6 أشخاص، تورطوا في سرقة 23 هاتفًا منذ بدء الكرنفال.

وكالعادة، انطلق الكرنفال لهذا العام بحفلات عفوية حدثت في ريو دى جانيرو، قبل أن تنتشر في الشوارع وتصل للمدن الكبيرة كلها، وشاركت عشرات الفرق الموسيقية، وأقيمت عروض الرقص، يوميًا، ولا ينتهي الرقص والاحتفال إلا بمغادرة آخر شخص من الشوارع.

ويشتهر هذا الكرنفال بأن الناس أنفسهم هم من يقررون موعد البدء والاختتام، أي أن الفعاليات تبدأ عادة بشكل ارتجالي، ثم تتسع وتنتشر الاحتفالات في كل مكان.

وتستقبل البرازيل سنويًا، عددًا ضخمًا من السياح، من كل دول العالم، لمشاهدة هذا الكرنفال والمشاركة في فعالياته.