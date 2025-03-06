الحرس البلدي بنغازي يشن حملات تفتيشية لضبط الأسواق

أخبار ليبيا 24

أطلق جهاز الحرس البلدي بنغازي، عددًا من الحملات التفتيشية، اليوم الخميس، رصدت العديد من المخالفات وتعاملت معها.

وفي حملة استهدفت الرقابة على الصيدليات، جرى رصد مخالفات خطيرة، مثل وجود أدوية منتهية الصلاحية، ما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة العامة، وكذلك عدم الحرص على توافر الحد الأدنى من متطلبات مزاولة النشاط، فضلًا عن الإهمال في النظافة في بعض الصيدليات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حرصًا على سلامة المرضى، ولإلزام باقي الصيدليات بالاشتراطات الصحية.

ونفذت وحدة متابعة الأنشطة النسائية، حملة تفتيشية على المحلات والصالونات والمراكز النسائية، وجرى ضبط منتجات منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن إهمال توفير الاشتراطات الصحية والقانونية المعتمدة واللازمة لمزاولة النشاط.

رصد منتجات منتهية الصلاحية وإهمال في النظافة

وتقرر إغلاق المحال المخالفة، إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذ مركز الحرس البلدي السلاوي، حملة تفتيشية كبرى، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات في الأنشطة التجارية والخدمية.

ومن بين المخالفات التي جرى رصدها إهمال التنظيف في بعض المحلات، وعدم الالتزام بالاشتراطات القانونية، وجرى أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات.

ونفي مركز الحرس البلدي البركة، حملة تفتيشية صباحًا ومساءً، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

ومن أبرز المخالفات التي جرى رصدها والتعامل معها، وجود أنشطة تجارية لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والقانونية، ما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما جرى رصد استغلال بعض المحلات للفضاء العام بشكل غير قانوني، علاوة على عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة لبيع الخضروات، وإهمال النظافة العامة ببعض المحال التجارية.

وتقرر غلق بعض المحلات، وإحالتها إلى المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وعلى صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، شدد جهاز الحرس البلدي، على أنه سيستمر في شن تلك الحملات الرقابية، لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، ودعا جميع التجار للالتزام بالقانون.