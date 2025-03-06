التحالف الليبي: حكومة الدبيبة تناقض نفسها بعد فضيحة التطبيع

تقرير أمريكي يثير الجدل حول نوايا الدبيبة تجاه الفلسطينيين

التحالف الليبي يحذر: هل فقدت حكومة الدبيبة مصداقيتها؟

مخاوف وطنية من استخدام القضية الفلسطينية للبقاء في السلطة

نداء سياسي: الشعب الليبي مدعو للتمسك بمبادئه الثابت

في ظل تعقيدات المشهد السياسي، وتنامي الشكوك حول نوايا حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، ألقى تقرير نشره موقع “أميركان ثنكر” بظلال ثقيلة على الأوضاع، بعدما زعم أن الحكومة وافقت على استقبال ما بين 100 إلى 200 ألف لاجئ فلسطيني من قطاع غزة. ورغم أن الحكومة نفت صحة هذه الادعاءات، إلا أن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني اعتبر أن الحكومة قد فقدت مصداقيتها منذ فضيحة محاولة التطبيع مع إسرائيل، ما يعزز فرضية الشك تجاه نفيها الحالي.

تقرير مثير للجدل.. واتهامات متبادلة

برز تقرير “أمريكان ثينكر” كعنصر مفاجئ في الساحة السياسية، حيث كشف عن مقترح أمريكي يقضي بنقل عدد هائل من اللاجئين الفلسطينيين إلى ليبيا، في خطوة قد تغيّر موازين المشهد الداخلي، وتفتح الباب أمام تداعيات اجتماعية وأمنية غير محسوبة العواقب. إلا أن الحكومة الليبية، عبر متحدثيها الرسميين، نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أنها لا تخضع لإملاءات خارجية فيما يتعلق بالشأن السيادي للبلاد.

التحالف الليبي يحذر من تقارير حول موافقة الدبيبة على استقبال لاجئي غزة، معتبرًا أن الحكومة فقدت مصداقيتها منذ فضيحة التطبيع، ويدعو للتمسك بالثوابت الوطنية.

غير أن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، الذي يتخذ موقفًا ناقدًا للحكومة منذ فترة، لم يتأخر في الرد، حيث أعرب عن “قلقه البالغ” إزاء ما ورد في التقرير، معتبرًا أن سجل الحكومة الحافل بالمواقف المتناقضة، وآخرها فضيحة التطبيع، يجعل من نفيها لهذه الأخبار أمرًا يصعب تصديقه.

التطبيع.. جرح لم يندمل ومصداقية مفقودة

لم يكن الجدل حول التقرير الأمريكي سوى استكمالًا لسلسلة من الأزمات التي وضعت حكومة الدبيبة في موقف محرج أمام الرأي العام الليبي. فمنذ أن كُشف النقاب عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية السابقة، نجلاء المنقوش، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، دخلت الحكومة في دوامة من الاتهامات والتبريرات، انتهت بإقالة المنقوش، لكن الضرر الذي لحق بصورة الحكومة كان أعمق من مجرد التضحية بمسؤولة حكومية.

في هذا السياق، شدد التحالف الليبي على أن الحكومة التي تورطت في فضيحة محاولة التطبيع لا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير آلاف اللاجئين الفارين من العدوان الإسرائيلي على غزة. فالنفي الحكومي الحالي، وفقًا للتحالف، ليس أكثر من محاولة أخرى للالتفاف على الحقيقة، وإخماد حالة الغضب الشعبي المتصاعدة.

التداعيات المحتملة.. بين الأمن والسيادة

إذا ما ثبتت صحة المزاعم حول موافقة حكومة الدبيبة على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، فإن التداعيات لن تقتصر على البعد الإنساني فحسب، بل ستمتد إلى مستويات أخرى أكثر تعقيدًا. فليبيا، التي تعاني من أزمات داخلية متراكمة، لا تمتلك البنية التحتية القادرة على استيعاب تدفق بهذا الحجم من اللاجئين. كما أن المشهد الأمني المضطرب، في ظل وجود ميليشيات مسلحة تفرض نفوذها في مناطق واسعة، يجعل من أي تحرك في هذا الاتجاه مغامرة غير محسوبة العواقب.

وفي هذا السياق، حذر التحالف الليبي من أن استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي غير محسوب، فضلًا عن احتمالية تسلل عناصر متطرفة ضمن موجات النزوح، ما قد يشكل تهديدًا إضافيًا للأمن الوطني.

نداء التحالف.. وتحذيرات من استغلال القضايا الوطنية

لم يكتف التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني بإبداء القلق أو التشكيك في موقف الحكومة، بل وجّه نداءً مباشرًا إلى أبناء الشعب الليبي للتمسك بثوابته الوطنية الراسخة، وعلى رأسها دعم الحق الفلسطيني في أرضه ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري. كما دعا المواطنين إلى اليقظة أمام أي محاولات لاستغلال القضايا الوطنية العادلة من قبل أطراف سياسية تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المبادئ والثوابت.

وأشار التحالف في بيانه إلى أن القضية الفلسطينية لطالما كانت في وجدان الشعب الليبي، الذي لم يتوانَ عن دعمها في مختلف المحافل، محذرًا من أن محاولات إدخال ليبيا في صفقات سياسية دولية مشبوهة ستكون لها تداعيات كارثية على النسيج الاجتماعي والاستقرار الداخلي.

الحقيقة في مرمى الشك

بين نفي الحكومة ومخاوف التحالف الليبي، يبقى الغموض سيد الموقف، خاصة في ظل التجارب السابقة التي جعلت الرأي العام الليبي أقل ثقة في التصريحات الرسمية. ومع استمرار الأزمة الفلسطينية في التفاقم، تبقى ليبيا ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القادمة من حقائق أو تطورات قد تؤكد أو تنفي المزاعم المثيرة للجدل التي أشعلت الساحة السياسية مجددًا.