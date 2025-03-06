الإمداد الطبي: توزيع شحنة أدوية على 12 مستشفى ومركز صحي

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الإمداد الطبي: تسليم شحنة من الأدوية العامة لعدد 12 مستشفى عام ومركز صحي

الإمداد الطبي: استمرار توفر الأدوية العامة بكافة المستشفيات والمراكز المتخصصة

أعلن جهاز الإمداد الطبي، تسليم شحنة من الأدوية لعدد 12 مستشفى عام ومركز صحي.

تسليم شحنة من الأدوية لـ 12 مستشفى عام ومركز صحي

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه قام بتوزيع شحنات الأدوية لكل من: “مستشفى الحروق والتجميل ـ مستشفى أولاد عيسى القروي ـ مستشفى سواني بني آدم القروي ـ مستشفى العربان القروي ـ مستشفى طبقة القروي ـ العيادة المجمعة غوط الشعال ـ مركز السكر الزنتان ـ مركز السكر ترهونة ـ مركز غسيل الكلى الزنتان ـ مخازن مكتب الصيدلة العجيلات ـ مخازن مكتب الصيدلة الزاوية ـ مخازن مكتب الصيدلة بني وليد”.

استمرار توفر الأدوية العامة بكافة المستشفيات والمراكز المتخصصة

وأضاف الجهاز، أن يأتي ذلك وفق الآلية المتبعة من قبل جهاز الإمداد الطبي بشأن استمرار توفر الأدوية العامة بكافة المستشفيات والمراكز المتخصصة وضمان تقديمهم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

الإمداد الطبي يستلم شحنة جديدة من مثبطات النزيف Celox Gauze

وفي وقت سابق، وتنفيذا للعطاء العام واستكمالا لخطة التوريدات الدوائية التي ينفذها جهاز الإمداد الطبي بهدف توفير الأدوية و المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية وفق الاحتياجات المعدة من وزارة الصحة، استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من مثبطات النزيف Celox Gauze و المستخدمة في أقسام الإسعاف و الطواري .

وسيتم توزيعها بحسب الخطة المتبعة من الجهاز عقب مطابقتها واتخاذ كافة الإجراءات حيالها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يأتي ذلك لاستكمال الخطة الموضوعة بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي لجهاز الإمداد الطبي وتوفير مستلزمات المستشفيات والمراكز الصحية، وضمان تقديمهم أفضل الخدمات للمواطنين