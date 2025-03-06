الإسكان: وضع منظومة موحدة لتفادي تكرار صرف التعويضات

أخبار ليبيا 24

الإسكان تناقش مستجدات الملفات المحالة وآليات تنظيم قاعدة بيانات المستفيدين

منظومة موحدة لتفادي أي تكرار لصرف تعويضات

ردود الجهات العامة التي تتضمن قوائم المستفيدين من التعويضات في الفترات السابقة

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، أن اللجنة الرئيسية للتعويضات عن العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، عقدت اجتماعها الثالث لعام 2025، وذلك بدعوة من وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير ورئيس اللجنة، محمد الشريف، وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية لطرابلس الكبرى والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.

الاجتماع استعرض الملفات المحالة من اللجان الفرعية

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد خصص الاجتماع لمناقشة عدد من البنود الهامة، أبرزها استعراض الملفات المحالة من اللجان الفرعية، وفق الإجراءات المعتمدة للتعويضات، إضافة إلى متابعة المستجدات المتعلقة بالملفات التي استوفت النواقص المطلوبة.

منظومة موحدة لتفادي أي تكرار لصرف تعويضات

وفي ختام الاجتماع، شدد محمد الشريف على أهمية تجميع ردود الجهات العامة التي تتضمن قوائم المستفيدين من التعويضات في الفترات السابقة، والعمل على إدراجها ضمن منظومة موحدة لتكون مرجعاً رسمياً، بما يسهم في تفادي أي تكرار لصرف تعويضات عن ملفات تمت تسويتها مسبقاً.

حكومة الدبيبة تُعوّض متضرّري حرائق الأصابعة بـ70 مليون

وأمس الأربعاء، قررت حكومة الوحدة منتهية الولاية، تخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين من الحرائق التي طالت أكثر من 150 منزلًا في بلدية الأصابعة ولم يُعرف سببها حتى الآن.

وبحسب القرار الذي حمل الرقم (118) لسنة 2025، يخصص المبلغ لصالح وزارة الحكم المحلي، لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة، خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

ونصّ القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي، تتولى تنفيذ عملية التعويض، على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها عبر وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

ومنذ يومين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، إرسال قوافل مساعدات وإغاثة، وحصر الأسر المتضررة، ونشر فرق الدعم النفسي إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي لضمان تلبية احتياجات الأهالي.