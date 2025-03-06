الأرصاد: رياح شديدة واحتمالات لهطول أمطار رعدية

أخبار ليبيا 24

تهب رياح شديدة على الساحل بين مدينتيّ زوارة وسرت، وأطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من أن تلك الرياح التي الجنوبية الشرقية، ستكون ما بين نشطة إلى قوية.

وبحسب نشرة الصيد البحري، التي يصدرها المركز، فإن السواحل بين مصراتة وبنغازي، ستتعرض لرياح نشطة، بدءًا من الغد، قد تصل سرعتها إلى نحو 30 عقدة تقريبًا.

وفيما يخص أوضاع الطقس في الساحل من رأس اجدير حتى سرت؛ فستكون السماء مليئة بالسحب، وستهطل الأمطار، مع احتمال أن يحدث بعض الرعد، وستتراوح سرعة الرياح هناك، بين 10 و25 عقدة، لكن سرعتها قد تزيد إلى 30 عقدة في بين زوارة وسرت، وستكون جنوبية شرقية.

ارتفاع الموج يصل 2.75 متر

ووفقًا للبيان، سيكون ارتفاع الأمواج ما بين 1.25 و2.75 متر، أما وضع البحر فسيكون ما بين هادئ ومضطرب، وتبلغ درجة الحرارة نحو 18 درجة مئوية، وقد تنخفض قليلًا، والرؤية تكون جيدة خلال تساقط المطر، وقد تقل إلى متوسطة.

وأما بشأن أوضاع الساحل بين رأس لانوف وطبرق، فتنتشر السحب في السماء، يوم غد، وقد تهطل الأمطار على بنغازي والخليج، والرياح تكون شمالية وشمالية شرقية، وستتحول بعد ذلك إلى جنوبية شرقية، على الخليج وبنغازي، ثم سيتغير اتجاهها على الساحلين في طبرق ودرنة، وستصل سرعة الرياح إلى 20 عقدة تقريبًا، وسيبلغ ارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين، وأحوال البحر قد تكون مضطربة قليلًا، وتكون درجة الحرارة تقريبًا 18 درجة مئوية، وقد تقل قليلًا عن ذلك، وتكون الرؤية جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع أن تنتشر الغيوم في السماء، اليوم، مع هبوب رياح شمال غرب البلاد. وبحسب نشرة الأحوال الجوية، فهناك فرص لهطول الأمطار خلال اليوم وغدًا، وقد يحدث رعد.