ارتفاع جديد في أسعار الإسمنت يزيد أعباء البناء

سجلت بعض العلامات التجارية ارتفاعًا بين 2.22٪ و2.33٪.

سعر القنطار وصل إلى 46 دينارًا في بعض الشركات.

إسمنت الأهلية (ليبدة والمرقب) حافظ على سعر 43 دينارًا.

تقلبات السوق قد تؤثر على تكلفة البناء مستقبلًا.

سجلت بعض العلامات التجارية ارتفاعًا بين 2.22٪ و2.33٪.

تشهد سوق الإسمنت الليبي تحولات جديدة تضع قطاع البناء أمام تحديات إضافية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف في بعض العلامات التجارية، ما يضيف مزيدًا من الأعباء على المشاريع العمرانية. هذه الزيادة، التي راوحت بين 2.22٪ و2.33٪، لم تكن مفاجئة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لكنها تعكس واقعًا مريرًا يعيشه سوق مواد البناء.

ارتفعت أسعار الإسمنت في ليبيا بين 2.22٪ و2.33٪، لتصل بعض العلامات إلى 46 دينارًا للقنطار، وسط تقلبات سوقية قد تؤثر على تكاليف البناء.

وفقًا للبيانات المتاحة، سجلت بعض الشركات مثل الاتحاد العربي للمقاولات وSonmez Cimento التركي ارتفاعًا في أسعار القنطار ليصل إلى 46 دينارًا، بينما بقيت الأسعار مستقرة بالنسبة للإسمنت المنتج من مصانع الأهلية (ليبدة والمرقب) عند 43 دينارًا. ومع أن هذه التغيرات قد تبدو طفيفة، إلا أن انعكاساتها على قطاع البناء قد تكون أعمق مما تبدو عليه، إذ تتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، مما قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة في أسعار العقارات والمشاريع السكنية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه ليبيا من حالة عدم استقرار اقتصادي تؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات الإنتاجية. تقلبات السوق، التي تعد المحرك الأساسي لهذا التغير السعري، تثير قلق المستثمرين والمقاولين الذين يعتمدون على استقرار أسعار مواد البناء لتحديد تكاليف مشاريعهم. ومع استمرار حالة عدم اليقين، تبقى الأنظار متجهة نحو إمكانية تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار أو دعم الإنتاج المحلي لتخفيف حدة التقلبات التي ترهق السوق.

في ظل هذه الظروف، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل سيواصل الإسمنت ارتفاعه، أم أن السوق سيشهد استقرارًا قريبًا؟