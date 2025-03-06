إنشاء فرع جديد للشركة الوطنية للنقل البحري في بنغازي

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الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تُعلن عن إنشاء فرع جديد في بنغازي

أصدر مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قرارًا بإنشاء فرع جديد في المنطقة الشرقية، مقره مدينة بنغازي، وذلك في إطار خطتها للتوسع وتطوير خدماتها.

انشاء فرع جديد في المنطقة الشرقية، مقره مدينة بنغازي

في بيان لها اليوم الخميس، أوضحت الشركة أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها في مختلف أنحاء البلاد، وتقديم خدماتها البحرية بكفاءة أعلى، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة.

الشركة الوطنية العامة للنقل البحري: تسهيل عمليات الشركة في الموانئ الشرقية

ويهدف الفرع الجديد إلى تسهيل عمليات الشركة في الموانئ الشرقية، بما يعزز دورها في دعم قطاع النقل البحري الوطني وتلبية احتياجات عملائها في مختلف المناطق.

نجاح ناقلة “أنوار النصر” في اجتياز اختبار SIRE 2.0:

وكانت الناقلة “أنوار النصر” اختبار SIRE 2.0 بنجاح، وهو الاختبار الذي يهدف إلى تقييم أداء السفن وطاقمها ومدى التزامها بالمعايير الدولية، تم اعتماد هذا الاختبار الجديد في الأول من سبتمبر 2024، ويعد اجتياز “أنوار النصر” للاختبار المرة الأولى لهذه الناقلة والمرة الثانية لسفن الشركة بشكل عام.

ركز اختبار SIRE 2.0 على تحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بتحقيق تقييم أدق وأكثر موضوعية لأداء السفن وطاقمها، وقد تم إجراء عملية التفتيش من قبل شركة ALMA Petroli، وهي إحدى شركات ائتلاف شركات النفط الكبرى، وتضمنت بنود التفتيش مجموعة من المعايير الصارمة التي تهدف إلى ضمان سلامة السفن وكفاءة عملياتها.

يعكس هذا النجاح التزام الشركة بتقديم مستويات عالية من الجودة والأمان في عملياتها، ويؤكد على مكانتها في مجال النقل البحري،ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنجاز في تعزيز ثقة العملاء والشركاء في خدمات الشركة ودعم مساعيها المستمرة نحو التطوير والتحسين في قطاع النقل البحري.