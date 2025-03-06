إحباط محاولات تهريب سلع ومواد غذائية بمنفذ رأس اجدير

أخبار ليبيا 24

ضبط العديد من محاولات التهريب بالمنفذ

القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير

داخلية الدبيبة تؤكد التزامها بمواصلة العمل على تأمين المنافذ الحدودية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، إن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تواصل تأمين منفذ رأس إجدير البري، ضمن خطط تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.

ضبط العديد من محاولات التهريب بالمنفذ

وأوضحت الوزارة، أن الدوريات الأمنية تمكنت من ضبط العديد من محاولات التهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار جهودها المستمرة لفرض الأمن والتصدي للأنشطة غير القانونية.

القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير

‎ومن جانبها، أعلنت إدارة إنفاذ القانون، أن الدوريات الأمنية بالمنفذ تمكنت من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتهريب مواد وسلع متنوعة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

داخلية الدبيبة تؤكد التزامها بمواصلة العمل على تأمين المنافذ الحدودية

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على تأمين المنافذ الحدودية، وتثمن الجهود التي يبذلها رجال الأمن في سبيل حماية الوطن والمواطن.

الغرفة الأمنية المشتركة تواصل عملياتها لتعزيز الأمن في مزدة وضواحيها

وفي سياق متصل، تواصل دوريات الغرفة الأمنية المشتركة عملياتها الأمنية داخل مدينة مزدة وضواحيها، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.

وفي هذا الإطار، تكثّف دوريات جهاز حرس الحدود، المشاركة ضمن عمل الغرفة، جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لأنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية.

انتشار دوريات جهاز حرس الحدود في مزدة

حيث تنتشر وحداتها في المناطق الصحراوية الوعرة والمسالك الترابية المستخدمة في عمليات التهريب والتنقل غير القانوني، مع تنفيذ تمشيط أمني واسع لتعقب المهربين وإحباط أي تحركات مشبوهة.