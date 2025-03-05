سقوط عصابة إفريقية.. ارتكبت جرائم تحت غطاء دبلوماسي مزيف

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عصابة إفريقية.. جرائم ترتكب تحت غطاء دبلوماسي

الأمن الداخلي يضبط عصابة إفريقية تمارس الاختطاف والابتزاز

العصابة اتخذت مقرا دبلوماسيا لممارسة نشاطها الإجرامي

العصابة تستهدف جاليتها بعمليات اختطاف وتعذيب نفسي وجسدي

نجح جهاز الأمن الداخلي، في تفكيك وضبط عصابة إجرامية من جنسيات إفريقية كانت تمارس أنشطة غير قانونية على الأراضي الليبية.

العصابة تستهدف جاليتها بعمليات اختطاف وتعذيب نفسي وجسدي

وكشفت التحقيقات التى أجراها الجهاز، أن هذه العصابة استهدفت أبناء جاليتها عبر عمليات اختطاف وتعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى ممارسات غير أخلاقية بغرض الابتزاز.

وكان الضحايا يُجبرون على التواصل مع ذويهم وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، تحت تهديدات مباشرة من أفراد العصابة.

عصابة إفريقية.. جرائم ترتكب تحت غطاء دبلوماسي مزيف

لم تكتفِ العصابة بممارسة جرائمها في الخفاء، بل قامت باستئجار مقر ورفعت فوقه العلم النيجيري، مدعيةً أنه ملحق دبلوماسي أو مقر رسمي للجالية، بهدف التضليل وإبعاد الشبهات عن أنشطتها الإجرامية.

وتحول هذا المقر إلى كيان إجرامي متكامل، حيث أنشأت العصابة سجنًا خاصًا وشرطة مزيفة، بل وصل الأمر إلى تعيين شخص يتقمص دور “القاضي” لإصدار قرارات بحق المحتجزين، كما أصدرت بطاقات تعريفية خاصة، وكأنها تؤسس كيانًا موازٍ خارج سلطة الدولة الليبية.

مداهمة الكيان الإجرامي

وبالمتابعة الأمنية الدقيقة والتنسيق مع النيابة العامة، نجح جهاز الأمن الداخلي في تحديد موقع المقر المشبوه ومداهمته، مما أسفر عن تحرير المختطفين والقبض على جميع المتورطين في هذه الجرائم، ولا تزال العمليات مستمرة لتعقب باقي أفراد العصابة.

رسالة للمجتمع الدولي

ورغم أن هذه الجرائم تُرتكب من قِبَل مجموعات إجرامية أجنبية على الأراضي الليبية، إلا أن بعض الأطراف الدولية تحمل ليبيا مسؤولية الفوضى الأمنية الناتجة عن سياسات دولية فرضت واقعًا صعبًا، فقد أصبحت البلاد، نتيجة لتدفق الهجرة غير الشرعية، مسرحًا لعصابات عابرة للحدود، استغلت حالة عدم الاستقرار لتوسيع أنشطتها الإجرامية.

جهاز الأمن الداخلي: ليبيا ضحية سياسات دولية ممنهجة

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن ليبيا ليست مصدر هذه الجرائم، بل ضحية لها بسبب سياسات دولية ممنهجة، ومع ذلك، فإن الأجهزة الأمنية تواصل التصدي لهذه التهديدات بحزم.

الجهاز يحذر أصحاب العقارات من تأجير

وحذر الجهاز أصحاب العقارات من تأجير ممتلكاتهم دون التحقق من هوية المستأجرين والغرض من استخدامها، تفاديًا للمخالفات القانونية.

أنشطة الجاليات الأجنبية

كما دعا الجهاز، وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين النافذة، والتواصل مع السفارات والقنصليات لمتابعة أنشطة الجاليات الأجنبية، لضمان عدم استغلال أي كيان لممارسة أنشطة إجرامية تحت غطاء دبلوماسي مزيف.