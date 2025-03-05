داخلية الدبيبة: القبض على 30 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا جنائية

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داخلية الدبيبة.. ضبط 30 مطلوباً في قضايا جنائية بعدة مديريات

إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات

الغرفة الأمنية المشتركة تواصل عملياتها لتعزيز الأمن في مزدة وضواحيها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، القبض على 30 مطلوباً في قضايا جنائية بعدة مديريات.

القبض على 30 شخصًا صدرت بحقهم أوامر قبض من النيابات العامة ومراكز الشرطة

وأوضحت الوزارة ، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية، ومتابعة رئيس جهاز المباحث الجنائية، كثّفت إدارة التحري والاستدلالات الجنائية جهودها لتعقب المطلوبين، مما أسفر عن القبض على 30 شخصًا صدرت بحقهم أوامر قبض من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن في مختلف المناطق.

إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات

وأضافت الوزارة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين للعدالة وتعزيز الأمن والاستقرار.

الغرفة الأمنية المشتركة تواصل عملياتها لتعزيز الأمن في مزدة وضواحيها

وفي سياق متصل، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف، تواصل دوريات الغرفة الأمنية المشتركة عملياتها الأمنية داخل مدينة مزدة وضواحيها، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.

كما تواصل دوريات جهاز حرس الحدود، المشاركة ضمن عمل الغرفة، جهودها المكثفة في مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لأنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية، من خلال انتشار وحداتها في المناطق الصحراوية الوعرة والمسالك الترابية المستخدمة في التنقل غير القانوني، وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة لتعقب المهربين وإحباط أي تحركات مشبوهة.