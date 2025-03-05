تذبذب في أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

هبط سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، أمام الدينار الليبي، في السوق الرسمية، وسجل 4.86 دينار للدولار الواحد. ويوم أمس، كان سعر الدولار الأمريكي يبلغ نحو 4.88 دينار.

وفيما يخص اليورو، فقد ارتفع سعر عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدينار الليبي، إلى 5.16 دينار، وكان يوم أمس قد سجل 5.12 دينار، وفق أسعار العملات بالمصرف الليبي المركزي.

وأما بشأن الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع سعره إلى 6.21 دينار، بزيادة طفيفة عن يوم أمس، حينما سجل 6.20 دينار.

أسعار العملات العربية أمام الدينار الليبي اليوم

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار، بهبوط قليل عن الأمس، حين سجل 1.30 دينار، واستمر الدرهم الإماراتي في الحفاظ على ثباته، وسجل 1.33 دينار، وكذلك الدينار التونسي، الذي وقف عند 1.54 دينار ليبي فقط.

وظل سعر الليرة التركية كما هو، بالنسبة للدينار الليبي، إذ سجل 0.13 دينار، وهبط سعر اليوان الصيني إلى نحو 0.66 دينار، بعدما كان يوم أمس 0.67 دينار.

آخر تحديثات أسعار العملات بالسوق الموازية

وفي السوق الموازية، كان سعر صرف الدولار، قد ارتفع أمس، أمام الدينار، ليصل 6.47 دينار، بعدما كان في اليوم السابق قد سجل 6.46 دينار.

وزاد سعر صرف اليورو كذلك في السوق غير الرسمية، ليسجل 6.66 دينار، بعدما كان 6.61 دينار.

وواصل الجنيه الإسترليني ثباته، متمسكًا بنفس الأداء في السوق الرسمية، وسجل 7.70 دينار.

كما استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.18 دينار، وسجل الدينار التونسي 1.95 دينار، في ثبات مستمر.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري رصد تطورات السوق الموازية، عبر مراقبة صفحات التجار على مواقع التواصل الاجتماعي.