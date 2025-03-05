بعد الزيادة المفاجئة بالأسعار.. الحويج يدعو التجار إلى الالتزام بـ«التسعيرة»

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الحويج يجري جولة تفقدية للأسواق لمتابعة الأسعار خلال شهر رمضان

الحويج: الجولة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك

الحويج: الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محمد الحويج، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للأسواق لمتابعة الأسعار خلال شهر رمضان.

الحويج يجري جولة تفقدية لعدد من الأسواق ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضروات

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “في إطار جهود وزارة الاقتصاد و التجارة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، قام وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج ، بجولة تفقدية لعدد من الأسواق ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضروات، للاطلاع على أوضاع السوق المحلّيّ ومستوى توفر السلع الأساسية”.

الحويج: الجولة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح الحويج، أن الجولة تهدف إلى متابعة الأسعار والتأكد من استقرارها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تخفيضها خلال شهر رمضان المبارك، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأسعار العادلة وتوفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية.

الحويج: الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك

وأضاف الحويج، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تواصل جهودها لضبط السوق وتعزيز الرقابة على الأسعار، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان عدم استغلال المواطنين خلال الشهر الفضيل، مشددا على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك.

الحويج يدعو التجار وأصحاب المحال التجارية الالتزام بالتسعيرة المحددة

ودعا الحويج جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالتسعيرة المحددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال الشهر المبارك.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه مع بداية شهر رمضان في طرابلس

وكانت أسواق الخضروات والفاكهة في العاصمة طرابلس، قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة الطلب والاستهلاك من قبل المواطنين، مما أدى إلى تفاوت الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

وبحسب جولة ميدانية لعدد من الأسواق، فإن بعض السلع شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث قفز سعر الخيار من 6 دنانير إلى 12 دينارًا للكيلوغرام، فيما ارتفع سعر الفلفل الأخضر من 5 دنانير إلى 7 دنانير. أما الكوسا، فشهدت تقلبًا غير متوقع، حيث انخفض سعرها من 5 دنانير إلى 1 دينار فقط.

وفيما يتعلق بالفواكه، سجل الموز ارتفاعًا من 7 دينار إلى 10 دنانير للكيلوغرام، كما ارتفع سعر الكيوي من 15 دينارًا إلى 20 دينارًا. أما التفاح، فقد زاد سعره من 10 دنانير إلى 15 دينارًا، بينما ارتفع سعر الفراولة بشكل طفيف من 5 دنانير إلى 6 دنانير.

ويرجع التجار هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الموسمي مع دخول الشهر الكريم، إلى جانب بعض العوامل المتعلقة بتكاليف النقل والتوريد، فضلًا عن تأثر الأسواق بتغيرات العرض والطلب.

في المقابل، أبدى عدد من المواطنين استياءهم من هذه الزيادات المفاجئة، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من أي تلاعب بالأسعار، وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.