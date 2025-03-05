بتكلفة 53 مليار دولار.. تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

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الخطة المصرية لـ إعادة إعمار غزة، كشفت مصر عن تفاصيلها بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

الخطة المصرية تقوم على 3 محاور

تقوم الخطة على 3 محاور، الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، وفقا وكالة فرانس برس .

الخطة تنفذ على مرحلتين

والخطة يتم تنفيذها على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن “كفاءة التمويل” وكذلك “الشفافية والمراقبة”.

المرحلة الأولى

وبحسب الخطة، تستمر المرحلة الأولى ستة أشهر بتكلفة قدرها 3 مليار دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع، بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز”.

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء “سبعة مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد”.

كما تنص على ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم”.

المرحلة الثانية: مرحلة إعادة الإعمار

تقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على أربع سنوات ونصف سنة.

وبحسب الوثيقة، “يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل انشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 الف فدان من الأراضي الزراعية”.

تمويل المرحلة الثانية

وأضافت أن تمويل المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار”.

إنشاء صندوق ائتماني

تقترح الخطة المصرية “إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها”.

وتعتزم مصر تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني.

إدارة غزة

بحسب الخطة: “جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة”.

وتعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة.