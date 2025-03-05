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بالصور.. «الرقابة على الأغذية» يوصي بإغلاق «العسلة والزلابيا» في الجفارة

حملة تفتيشية على آماكن تداول الغذاء في الجف

5 مارس، 2025 10:04 م
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أخبار ليبيا 24

  • «الرقابة على الأغذية» يوصي بإغلاق «العسلة والزلابيا» في الجفارة.
  • إطلاق حملة تفتيشية علي آماكن تداول الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.
  • الحملة تشمل آماكن بيع اللحوم ومحلات بيع الألبان ومشتقاته ومحلات بيع وتصنيع الحلويات.
  • رصد عدة مخالفات داخل محل تصنيع الحلويات “عسلة وزلابيا”.

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة، عن إطلاق حملة تفتيشية على منطقة الجفارة، بناءا علي الاجتماع الذي عقد مع مدير نيابة النظام العام جنوب طرابلس، والذي تم الاتفاق فيه علي إطلاق الحملة خلال شهر رمضان المبارك علي آماكن تداول الغذاء.

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  • الحملة تشمل آماكن بيع اللحوم ومحلات

وتشمل الحملة آماكن بيع اللحوم ومحلات بيع الألبان ومشتقاته ومحلات بيع وتصنيع الحلويات وخاصة ما يعرف بـ”العسلة والزلابيا” وإعداد تقارير الفنية بشأنها ومدي توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات، وأطلقت الحملة برفقة أعضاء الحرس البلدي داخل منطقة الجفارة.

  • “العسلة والزلابيا”.. رصد عدة مخالفات والحملة توصي بإغلاقه

وأوضح مركز الرقابة على الأعذية والأدوية، أنه تم رصد عدة مخالفات داخل محل تصنيع الحلويات “عسلة وزلابيا”:

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

  • التهوية رديئة داخل صالة الاعداد .
  • التهوية داخل المخزن بحالة سيئة جدآ .
  • استعمال المخزن الخاص بالمواد الأولية كصالة أعداد العجين وشراب العسل.
  • وجود عجين حلويات غير صالحة للتحضير .
  • عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين.
  • عدم وجود تراخيص مزاولة مهنة.
  • المخزن وصالة الإعداد غير مطابقة للمواصفات
  • الحملة توصي بالقفل في ختام الجولة .

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وفي نهاية الحملة، أوصت بإغلاق العسلة والزلابيا  واحالت المعني للجهات الضبطية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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5 مارس، 2025 10:04 م
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