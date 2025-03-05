اليابان تخترع الساعة الأدق عالميًا.. وتعرضها بـ3.3 مليون دولار

أخبار ليبيا 24

نجحت جامعة طوكيو اليابانية، بالتعاون مع معهد «ريكن» للأبحاث، في اختراع أدق ساعة في العالم، بنسبة انحراف لا تتجاوز ثانية كل 10 مليارات عام، وعرضتها للبيع بـ3.3 مليون دولار.

وبحسب موقع بلومبرغ، فقد تولت شركة «شيمادزو» اليابانية، الرائدة في تسويق وصناعة المعدات الدقيقة، تسويق المنتج الفريد.

وتعمل تلك الساعة بتقنية تسمى «الشبكة الضوئية»، والسبب في دقتها أنها تحتوي على عنصر «سترونتيوم Sr».

أدق 100 مرة من ساعات السيزيوم

وتقيس تلك الساعة الوقت مستغلة تحرك الضوء لذرات العنصر، داخل موجات ضوئية، وتختلف عن ساعات السيزيوم الشهيرة، بأنها أدق منها بأكثر من 100 ضعف.

وتسعى الشركة لبيع 10 قطع من الساعة الفريدة في إطار زمني قدره 3 أعوام، داخل اليابان أو خارجها.

وتوقعت أن يجري استخدام منتجها في البحث العلمي، لأنها تضمن الدقة غير المسبوقة في تحديد الوقت، لدرجة تجعل الساعات المطورة قبلها من طراز قديم جدًا ومشكوك في نتائجها.

ورغم أن تلك الساعة تعتبر طفرة علمية غير مسبوقة، إلا أن هناك ساعات أخرى أحدث، لا تزال قيد التجريب، يمكن أن تفوقها دقة، لكن ينقصها بعض الاختبارات قبل عرضها في الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن ساعات السيزيوم أو «الساعات الذرية»، هي أجهزة قادرة على قياس الوقت عبر رصد حركة الذرات، مع مراعاة أن هناك مستويات طاقة مختلفة في الذرات، وحينما ينتقل الإليكترون بين هذه المستويات، يتفاعل مع تردد معين من الإشعاع الكهرومغناطيسي، فيجري حساب الزمن بدقة كبيرة.

وتعمل تلك الساعات بذرات السيزيوم، بعد تبريدها إلى درجة الصفر المطلق، وهي المستخدمة رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد الوقت «ساعة نافورة السيزيوم التابعة للمعهد الوطني للمعايير والتقنية».

وتقيس الساعة الأمريكية الزمن بدرجة تبلغ ثانية واحدة في 300 مليون سنة، وجرى تفعيلها في أبريل من عام 2014، وأصبحت من طراز قديم الآن بعد إنتاج الساعة اليابانية.