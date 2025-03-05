الليبية للإغاثة: توزيع مساعدات إنسانية على 71 عائلة سودانية و ليبية في الأصابعة

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الليبية للإغاثة تؤكد استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية من داخل مدينة الأصابعة

دعم 34 عائلة سودانية و37 عائلة ليبية في الأصابعة

المساعدات دعم مشترك بين الهيئة و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، توزيع مساعدات على 34 عائلة سودانية و37 عائلة ليبية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من الحرائق في الأصابعة.

دعم 34 عائلة سودانية و37 عائلة ليبية في الأصابعة

أوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فريق العمليات بفرع الهيئة الليبية للإغاثة في يفرن يواصل جهوده في دعم العائلات المتضررة من الحرائق في مدينة الأصابعة، حيث، تم تنفيذ عمليتي توزيع للمساعدات الإنسانية، استهدفتا 34 عائلة سودانية و37 عائلة ليبية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من الحرائق.

المساعدات دعم مشترك بين الهيئة و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وأضافت الهيئة، أن هذه المساعدات جاءت بدعم مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشملت أغطية ومواد أساسية لتخفيف معاناة الأسر المتضررة وتحسين أوضاعها المعيشية.

متابعة الأوضاع الإنسانية من داخل مدينة الأصابعة

وأكدت الهيئة الليبية للإغاثة على استمرارها في متابعة الأوضاع الإنسانية من داخل مدينة الأصابعة وتقييم الاحتياج لضمان تقديم الدعم المناسب بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

جلسة حوارية مع اللاجئين السودانيين بالهيئة الليبية للإغاثة

وفي السياق ذاته، وفي إطار الاهتمام بتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين السودانيين بليبيا، نظمت الهيئة الليبية للإغاثة، جلسة حوارية مع اللاجئين السودانين، بمشاركة أنس حسين الفلاح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالهيئة وممثلين عن اللاجئين السودانيين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بالأمم المتحدة.

يهدف اللقاء الحواري إلى فهم أوضاع اللاجئين السودانين واحتياجاتهم بشكل مباشر، وتعتبر خطوة مهمة لتوفير الدعم المناسب لهم.

كما تم خلال هذه الجلسة، إلى الاستماع لتجارب اللاجئين وفهم التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وتحديد الاحتياجات الأساسية مثل المأوى، وأنواع الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم وتحديد أولويات اللاجئين واحتياجاتهم الأكثر إلحاحًا.

وأيضاً الهدف إلى إشراك اللاجئين في عملية فهم الأمورالمتعلقة بحياتهم بما فيها أنوع المأكل والمشرب الذي ينبغي توفيره لهم والاستماع لوجهات نظرهم ومقترحاتهم.