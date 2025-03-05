القبض على متهمين بحيازة أقراص مخدرة وحشيش بباطن الجبل

بعد ذلك جرى نقلهم إلى نيابة مكافحة المخدرات في جادو، لبدء التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرت إحالة المتهمين والأحراز المضبوطة إلى فرع الجهاز في باطن الجبل، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووفقًا لبيان رسمي، نشر على صفحة جهاز مكافحة المخدرات، على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي.. فقد كان المتهمون يستقلون سيارة على طريق نالوت العام، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على 337 قرصًا مخدرًا، وقطعة من مخدر الحشيش.

تمكن فرع الدعم المركزي «الرحيبات»، التابع لجهاز مكافحة المخدرات، من ضبط مجموعة من الأشخاص، بتهمة حيازة الأقراص المخدرة، بمنطقة باطن الجبل.

وفي وقت سابق، استطاع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بفرع إجدابيا، ضبط شخصين، عثر معهما على قطع من مخدر الحشيش، وجرى اتهامهما بالإتجار في المخدرات، وأحيلا إلى النيابة العامة لتتخذ معهما الإجراءات المناسبة.

وبحسب بيان رسمي، فالمتهمان يقيمان في إجدابيا، وحملا المخدرات معهما بقصد الإتجار والتوزيع على العملاء، وبسؤالهما اعترفا بما هو منسوب إليهما، وجرى تسجيل القضية رسميًا.

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في بيانه، أنه سيجري عرض المتهمين على النيابة المختصة، لاستكمال الإجراءات.

في السياق ذاته، كشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط شخص يتاجر بالمخدرات في بنغازي.

ووفقًا لبيان رسمي، فقد جرى تجهيز كمين محكم للمتهم، المقيم بحي الفلوجة في بوعطني، وعثر معه على قطع مختلفة من مخدر الحشيش، بعضها جرى تقطيعه تجهيزًا لبيعه.

المتهم، الذي تصل سنه إلى 30 عامًا، احتمى بأهله، وحاول الأهل والجيران تهريبه، لكن الجهاز تمكن من السيطرة على الموقف وضبط المتهم.

وبحسب البيان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتبليغ فرع النيابة العامة بالوقائع، وسيجري إحالته لبدء التحقيق معه فيما هو منسوب إليه.