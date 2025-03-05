الطرابلسي يطالب «تيتيه» بدعم الترحيل الطوعي للمهاجرين

أخبار ليبيا 24

الطرابلسي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

الطرابلسي يطلب دعم البعثة الأممية لبرنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين

طالب وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الأممية هانا تيتيه بضرورة دعم بعثة الأمم المتحدة لبرنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين.

الطرابلسي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، اليوم بمكتبه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الجانبان يناقشان خطة عمل الوزارة

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الأمنية، إلى جانب استعراض مستجدات عمل وزارة الداخلية، وجهودها في تنفيذ خطتها الأمنية، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

الطرابلسي يطلب دعم البعثة الأممية لبرنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين

وأكد الوزير خلال الاجتماع على التداعيات السلبية للهجرة غير الشرعية على ليبيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة لجهود الوزارة في برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين، وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي.

الطرابلسي يطالب إيطاليا بدعم ترحيل المهاجرين طوعيًا إلى بلدانهم الأصلية

وفي وقت سابق، طالب الطرابلسي، إيطاليا بضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية بطرابلس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، والوفد المرافق له، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الداخلية إن الطرابلسي بحث مع السفير ألبريني آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا، مع التركيز على ملف الهجرة غير النظامية وتداعياته على البلدين، كما ناقش الجانبان سبل الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، ودعم جهود وزارة الداخلية الليبية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأطلع الطرابلسي، السفير الإيطالي على جهود وزارة الداخلية التي تعمل على زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المساعي وإنجاح هذا البرنامج.