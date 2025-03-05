السجن 10 سنوات لمدير شركة الاستثمار في أفريقيا الوسطى

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السجن للمتهم فوَّت على الشركة ما يعادل 7 ملايين و 186 ألفاً، 927 ديناراً.

المحكمة ألزمت المتهم برد مبلغ 8 ملايين دينار

«لايكو» تتهم موظفا سابقا بالاستيلاء على إدارتها في أفريقيا الوسطى

أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بـ السجن لمرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقضت محكمة جنايات طرابلس، بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف دينار على مرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في جمهورية أفريقيا الوسطى.

السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف دينار على مرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في أفريقيا الوسطى

وبحسب مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فإن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة شخص ظهر بمظهر المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى)، ثم اختلس المبالغ المتولِّدة من استثمار العقارات المملوكة للشركة في بلد الاستثمار.

المتهم فوَّت على الشركة ما يعادل 7 ملايين و 186 ألفاً، 927 ديناراً.

وأضاف أن المتهم تمادى وارتكب تصرفات تتصادم مع ما يجب للمال العام من صون؛ كإبرامه عقد تأجير أصل عقاري فوَّت على الشركة ما يعادل سبعة ملايين ومائة وستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ديناراً.

السجن 10 سنوات والمحكمة ألزمت المتهم برد مبلغ 8 ملايين دينار

وأشار إلى أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها- بإدانة المتهم؛ فأنزلته عقوبة السجن مدة عشر سنوات؛ وغرَّمته مائتي ألف دينار، وألزمته ردّ ثمانية ملايين دينار.

بيان توضيحي من الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو»

وكانت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو»، قد أصدرت توضيحا بشأن الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.

وأوضحت الشركة، أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

«لايكو» تتهم موظفا سابقا بالاستيلاء على إدارتها في أفريقيا الوسطى

واتهم البيان موظفا معارا إلى شركة «لايكو» أفريقيا الوسطى بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.

ورصد البيان ممارسات مخالفة ارتكبها الموظف السابق مستخدما «نفوذه وعلاقاته المشبوهة» بدولة أفريقيا الوسطى، ومنها ترحيل ممثلين عن الدولة الليبية وشركة «لايكو» من المطار في أكثر من مناسبة ومنعهم من ممارسة مهام متابعة أوضاع الاستثمارات في أفريقيا الوسطى.

فضلا عن إبرام «اتفاقات مشبوهة» مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم (من بينهم مستشار لرئيس الدولة) وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجوده، على حد تعبير البيان، وتوريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، من بينها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز الثمانية ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها ودون علم الإدارة العامة للشركة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار