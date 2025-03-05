الرئيس الأمريكي: أرحب بسكان جرين لاند كمواطنين.. إن أرادوا

أخبار ليبيا 24

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى شعب جزيرة جرين لاند، التابعة للدنمارك، قال فيها إنه سيحصل على الجزيرة الأكبر في العالم.

وألقى “ترامب”، خطابه الأول في جلسة مشتركة أمام الكونجرس، وأكد خلاله أن جزيرة جرين لاند تتمتع بحكم ذاتي، ويمكن لشعبها تحديد مستقبلهم بحرية، وأضاف: «يا شعب جرين لاند الجميل.. أرحب بكم كجزء من الأمريكيين إن أردتم ذلك.. أدعمكم بقوة».

سيسيطر على الجزيرة

وأوضح ساكن البيت الأبيض: «مسألة ضم جزيرة جرين لاند للولايات المتحدة الأمريكية، متعلقة -بالنسبة لي- بالأمن القومي الأمريكي، بل والأمن القومي العالمي، لذا أنا أحتاج إلى تلك الجزيرة.. أتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، وأعتقد أنني سأضم تلك الجزيرة بأي طريقة.. سأحصل عليها بالتأكيد».

وعلقت صحيفة “ذا هيل”، على تعمد “ترامب” التحدث عن تلك القضية، والإشارة إلى إمكانية شراء الجزيرة وشعبها، موضحة أن الرئيس الأمريكي يتحدث دون الالتفات إلى الرفض الرسمي لفكرته تلك من قادة الدنمارك، بل والتشكيك العالمي في قدرته على تحقيق وعوده تلك.

وهدد “ترامب”، قبل تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، يناير الماضي- بأنه قد يضطر لتنفيذ عمليات عسكرية لضمان ضم جزيرة جرين لاند، إلى جانب حديثه في نفس المؤتمر الصحفي عن ضم قناة بنما.

ورأى الرئيس الأمريكي أن السلطات في الدنمارك سترضخ في وقت ما لمطالبه، وستقبل بتسليم الجزيرة، وبالتزامن شدد أكثر من مسئول أمريكي أن الحديث عن امتلاك تلك الجزيرة “واقعي جدًا”.

وتحدث “ترامب” عن أن جرين لاند مليئة بالمعادن المهمة، ولها موقع استراتيجي، سيفيد بلاد العم سام في مواجهة روسيا والصين، أي أنها ترى الجزيرة مهمة لأسباب تخص الأمن فعليًا.

في المقابل، رأت روسيا أنه مع ذوبان الجليد بسبب التغيرات المناخية، وظهور ممرات في القطب الشمالي، فإن جزيرة جرين لاند سيكون لها أهمية كبيرة.