التاريخ يرجح كفة برشلونة أمام بنفيكا مساء اليوم 

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يواجه نادي برشلونة الإسباني، في الساعة العاشرة مساء اليوم، بنفيكا البرتغالي، على ملعب «دا لوز»، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، في منافسات الذهاب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتصر البارسا 17 مرة على الفرق البرتغالية، خلال 29 مواجهة، بينما تعرض للهزيمة 7 مرات فقط، وتعادل في 5 مبارايات، وتمكن من تسجيل 56 هدفًا، وتلقى 30 هدفًا في المقابل.

كما كان الفريق الكتالوني محظوظًا في المواجهات خارج أرضه؛ فلم يتعثر سوى في مباراة واحدة فقط من بين عشر مباريات خاضها في البرتغال، وحقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في اثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي برشلونة، تلقى هزيمة ثقيلة أمام بنفيكا، قبل 4 أعوام، بنتيجة 3 مقابل لا شيء. ويعد الفريق الكتالوني أكثر فريق التقاه بنفيكا في المسابقات القارية، إذ قابله في عشر مواجهات في دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا.

الكتالوني اعتاد سحق الفرق البرتغالية

وخلال دوري الأبطال الحالي، التقى برشلونة وبنفيكا في مواجهة انتهت بفوز الأول بنتيجة 5 مقابل 4.

وفيما يخص المواجهات التي خاضها بنفيكا أمام فرق إسبانية على أرضه، فقد فاز في مباراتين فقط من أول 3 مبارايات لعبها وسط جمهوره، ومنذ ذلك الحين لم يحقق إلا انتصارين فقط في 12 مباراة.

وسجل بنفيكا 20 هدفًا خلال 10 مبارايات خاضها في دوري الأبطال، خلال الموسم الجاري، وتلقى 15 هدفًا في شباكه، ويعاني النادي البرتغالي من سوء معدل التهديف، الذي كان في أفضل أحواله بموسم 2022-2023، عندما سجل 26 هدفًا وتلقى 13 فقط.

ويسعى برشلونة لاستكمال مسيرة تفوقه العادي والمتوقع على الأندية البرتغالية، وينتظر الجمهور منه ذلك، بينما يحاول بنفيكا أن يسعد جمهوره، ويراهن على أن عامل الأرض قد يعطي له أفضلية أمام النادي الكتالوني الشهير.