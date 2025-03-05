الأكبر في تاريخها.. فرنسا تضبط 10 أطنان كوكايين

أخبار ليبيا 24

نجحت قوات الأمن في فرنسا، في ضبط أكبر كمية من مخدر الكوكايين في تاريخ البلاد، وزنت نحو 10 أطنان -نحو خمس ما جرى ضبطه من كوكايين خلال عام كامل- وذلك بميناء دونكيرك.

واقتصر بيان مكتب المدعى العام فى باريس، على توضيح الواقعة والكمية، ولم يكشف عن تفاصيل أخرى حتى الآن عن الواقعة الكبيرة التي حدثت خلال العطلة الأسبوعية.

وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن أن شحنة المخدرات الضخمة كانت مخزنة في أماكن سرية داخل حاويات، واستطاعت الشرطة الوصول إليها بعد تفتيش دقيق.

قيمتها تبلغ 339 مليون دولار

وأوضحت وسائل الإعلام أن هذه الشحنة تبلغ قيمتها نحو 339 مليون دولار، وقد جرى إرسالها من دولة في أمريكا الجنوبية، حسب التحقيقات المبدئية.

وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، خلال الشهر الماضي، إحصائية عن كمية الكوكايين التي جرى ضبطها في فرنسا خلال العام الماضي، وقد بلغت 53.5 طن، بينما جرى في عام 2023 ضبط 23.2 طن من الكوكايين، بزيادة قدرها نحو 130% خلال عام واحد.

وبينما تزيد كمية الكوكايين المهربة، انخفضت كمية مخدر الحشيش، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد كانت 124.7 طن في عام 2023، وهبطت إلى 101 طن في عام 2024، بنسبة 19%.

الأوروبيون يفضلون الحشيش أكثر من غيره

وبحسب الإحصائيات الرسمية، يفضل الأوروبيون استهلاك مخدر الحشيش، ويأتي في المركز الأول، وبعده الكوكايين، بحسب الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات، لكن السلطات لا تنجح بالضرورة في ضبط كل الكميات المهربة.

وقبل 3 أعوام، أعلنت الدول الأوروبية، أنها رصدت نحو 84 ألف عملية تهريب لمخدر الكوكايين، بإجمالي كمية بلغت 323 طنًا تقريبًا، ما اعتبرته رقمًا غير مسبوق، وهو يزيد بمقدار 20 طنًا عن الكمية المضبوطة في العام السابق عليه 2021، وكانت أكبر دول جرى ضبط المخدر بها بلجيكا وهولندا وإسبانيا.