الأرصاد: أجواء متقلبة وأمطار ورياح نشطة على أغلب المناطق الغربية

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الأرصاد: الطقس متقلب على أغلب المناطق الغربية

تكاثر السحب على أغلب المناطق الشرقية

سقوط أمطار الجمعة تصحبها خلايا من السحب الرعدية

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأربعاء5 مارس 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس متقلب على أغلب المناطق الغربية بداية من هذا اليوم مع رياح نشطة أحياناً مثيرة للأتربة وفرصة سقوط أمطار جيدة يوم الجمعة.

تكاثر السحب على أغلب المناطق الشرقية

وتتكاثر السحب اليوم على أغلب المناطق الشرقية، مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الشمال الشرقي.

الأرصاد: الطقس متقلب على أغلب المناطق الغربية والشرقية

وتكون الفرصة أفضل لسقوط الأمطار يوم الجمعة على (غدامس و الحمادة – المناطق من رأس اجدير إلى مصراتة والدواخل- ترهونة- مسلاتة- بني وليد- مناطق الجبل الغربي) تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية عليه يرجى التنبه لذلك.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الجمعة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية عليه يرجى التنبه لذلك.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22)مْ.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى مناطق أقصى الشمال الشرقي.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على الجبل الأخضر، تتحول تدريجياً يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14- 20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئياً تتكاثر أحياناً على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل من مساء الغد ويوم الجمعة.

الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على غدامس والحمادة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 26)مْ تصل إلى (30)مْ على غات.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على الجغبوب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 24)مْ، ولا تتجاوز (16)مْ اليوم على الجغبوب .

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

من المتوقع أن يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي يوم السبت على أغلب مناطق البلاد.