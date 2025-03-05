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استنفار في أستراليا قبل وصول إعصار سيؤثر على الملايين

السلطات تستعد للإخلاء خلال اليومين المقبلين

5 مارس، 2025 1:46 م
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إعصار
إعصار

أخبار ليبيا 24

 

رفعت السلطات في أستراليا، درجة استعدادها، لاستقبال إعصار «ألفريد»، الذي سيضرب مدينة بريزبان، قريبًا، ما يعد حدثًا خطيرًا لأن تلك المدينة هي ثالث أكبر مدن أستراليا من حيث الكثافة السكانية، ومن المنتظر أن يتسبب الإعصار في حدوث فيضان.

وحذرت السلطات، المواطنين، من أن هذا الإعصار المداري النادر، سيجبرهم على إخلاء منازلهم. وجرى التنبيه رسميًا أن تأثيرات الإعصار وصلت لولايتين، هما كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وامتد التأثير ما يزيد عن 500 كيلومتر مربع، ما ألقى بظلاله على ملايين البشر.

 

سيؤثر على ملايين البشر في أستراليا

 

وبحسب التوقعات، من المنتظر أن تبلغ سرعة الريح نحو 155 كيلومترًا في الساعة، غدًا الخميس، وسيصبح الإعصار «عاصفة من الفئة الثانية» صباح الجمعة.

وذكر مكتب الأرصاد في أستراليا، أن كمية الأمطار المنتظر أن تسقط، تقدر بـ800 ملم، ما يعد أكبر من المتوسط ال​​إجمالي لشهر مارس، ما قد يصنع فيضانًا يهدد حياة السكان، وسيكون الأمر مفاجئًا، لذا يجب الاستعداد له جيدًا.

وتحدث رئيس وزراء كوينزلاند، عن الأزمة، قائلًا إن هذا الأمر نادر الحدوث في ولايته، فمنذ عقود لم ير السكان أية فيضانات أو إعصار، مطالبًا المواطنين بالتعاون لتنفيذ الإخلاء فور صدور التعليمات من السلطات المختصة.

بينما أكد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، أنه قرر غلق 122 مدرسة، اليوم وغدًا، وقد يبدأ إخلاء البيوت صباح غد، إن حدث ما يدعو لذلك، مشيرًا إلى أنه ينتظر معرفة المستجدات لاتخاذ قرارات وفقًا لها.

ولفت إلى أن على المواطنين أن يكونوا حذرين خلال اليومين المقبلين، حتى تتجاوز البلاد هذه الأوقات الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، بالقرب من المناطق المتوقع أن يصل إليها الإعصار، وتوقع الخبراء إلغاء المزيد من الرحلات خلال اليومين المقبلين.

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5 مارس، 2025 1:46 م
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