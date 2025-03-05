ارتفاع استهلاك الغاز والنفط في ليبيا خلال الأسبوع الماضي

الشركة العامة للكهرباء تستهلك 6.35 مليار قدم مكعب غاز

المؤسسة الوطنية للنفط تسجل استهلاك 851 مليون قدم مكعب غاز

زيادة ملحوظة في استهلاك الديزل والزيت الثقيل

متوسط الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي يصل إلى 1.14 مليار قدم مكعب

ارتفاع استهلاك الطاقة في ليبيا: تحليل للأرقام والإحصائيات

في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها ليبيا، تشير الأرقام الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الطاقة خلال الأسبوع الماضي. وفقًا لتقارير صادرة عن الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، تم استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط الخام والديزل والزيت الثقيل.

الشركة العامة للكهرباء سجلت استهلاكًا بلغ 6.35 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 106,050 برميل من النفط الخام لمحطة أوباري. كما تم استهلاك 302,999 طن متري من الديزل و534 طن متري من الزيت الثقيل.

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استهلاك 851 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وبشكل إجمالي، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي 7.99 مليار قدم مكعب، مع استهلاك 30,299 طن متري من الديزل و534 طن متري من الزيت الثقيل.

تشير هذه الأرقام إلى أن متوسط الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في ليبيا يصل إلى 1.14 مليار قدم مكعب. هذه الزيادة في الاستهلاك تعكس الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

فيما يتعلق بالإنتاج، سجلت المؤسسة الوطنية للنفط إنتاجًا يوميًا بلغ 1,394,446 برميل من النفط الخام و51,194 برميل من المكثفات. كما تم إنتاج 2.521 مليون قدم مكعب من الغاز.

هذه الأرقام تثير تساؤلات حول استدامة هذا النمط من الاستهلاك والإنتاج في ظل التحديات البيئية والاقتصادية. يتطلب الأمر إستراتيجيات أكثر فعالية لإدارة الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.