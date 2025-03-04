يديره 5 وافدين.. ضبط مصنع لإنتاج الكحول في منطقة السراج

أخبار ليبيا 24

ضبط خمسة أشخاص من الجنسية الأفريقية بسبب تورطهم في إنتاج وبيع الكحول

مداهمة المصنع و ضبط كميات من الكحول المصنع محليًا

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، ضبط مصنع لإنتاج الكحول في منطقة السراج.

ضبط خمسة أشخاص من الجنسية الأفريقية بسبب تورطهم في إنتاج وبيع الكحول

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن وحدة التحري التابعة لمركز شرطة السراج الجنوبي، تمكنت من ضبط خمسة أشخاص من الجنسية الأفريقية بسبب تورطهم في إنتاج وبيع الكحول داخل منزل بمنطقة السراج.

وأضافت المديرية، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات عن الواقعة، حيث تم تكليف أعضاء التحري بمتابعة الأمر والتأكد من صحة المعلومات.

مداهمة المصنع و ضبط كميات من الكحول المصنع محليًا

وبعد جمع الأدلة، تمت مداهمة الموقع، مما أسفر عن ضبط المتهمين في حالة سكر، إضافة إلى ضبط كميات من الكحول المصنع محليًا، وأدوات تستخدم في التصنيع، شملت إسطوانة غاز، أواني طهي، طناجر كبيرة تحتوي على سائل مشبوه، وإناء بلاستيكي (بانيو) يحوي قنينات معبأة بالمادة ذاتها.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء تسمم كحولي في بنغازي

ومؤخرا، أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى، وفاة خمسة أشخاص جراء إصابتهم بتسمم كحولي، وإصابة شخص سادس بالعمى، ووضع شخص سابع على جهاز التنفس الصناعي، بينما يخضع اثنان آخران للعلاج بغسل الكلى في مركز بنغازي الطبي.

وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تلقت بلاغات عن تسع حالات تسمم كحولي، جرى نقلها إلى قسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي»، موضحة: “الحادثة أسفرت عن خمس وفيات، بينما فقدت إحدى الحالات بصرها، وأخرى وُضِعت على جهاز التنفس الصناعي. كما تخضع حالتان للعلاج بجلسات غسل كلوي داخل وحدة العناية المركزة”.

ونبهت المديرية إلى أن استخدام الممنوعات بجميع أنواعها قد يكون سببًا في فقدان الحياة، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة أوكار الخمور والمخدرات، وكل من يسهم في انتشار هذه الظواهر السلبية التي تهدد أمن المجتمع وقيمه.

ودعت مديرية أمن بنغازي الكبرى، في ختام البيان، جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر قنوات التواصل الرسمية، سعيًا للحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه.