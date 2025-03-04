ونيس: الانتخابات البرلمانية وحدها ليست حلاً لأزمة ليبيا

ونيس: الدعوة لانتخابات برلمانية فقط مناورة سياسية بلا سند شرعي

السيادة الليبية معطلة بسبب غياب الرئيس الفاعل في المشهد السياسي

صلاحيات الرئاسة الثلاث تمثل ركيزة الحكم ولا بد من تفعيلها

التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية هو المسار الدستوري الصحيح

في مشهد سياسي متأزم ومشحون بالتجاذبات، تبرز قضية الانتخابات الليبية كإحدى المعضلات الكبرى التي تحيط بمستقبل البلاد. وبينما يتصاعد الجدل حول ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، وفقا لـ بيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري يأتي رد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، ليؤكد أن مثل هذه الطروحات لا تخرج عن إطار المناكفات السياسية التي تفتقر إلى الأسس التشريعية والسياسية الراسخة.

يرى سعيد ونيس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الأزمة الليبية ليست أزمة تشريعية بقدر ما هي أزمة سيادة وسلطات تنفيذية معطلة. فليبيا، التي تعاني من فراغ سياسي واضح، تجد نفسها في وضع صعب بسبب غياب قيادة رئاسية فاعلة تستطيع ممارسة صلاحياتها الأساسية، وهي:

القائد الأعلى للجيش. رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي. تمثيل ليبيا سياسيًا في المحافل الدولية.

سعيد ونيس: الانتخابات البرلمانية وحدها مناورة سياسية بلا سند شرعي، ولا بد من انتخابات رئاسية متزامنة لإعادة السيادة المفقودة وتفعيل سلطات الدولة.

هذا الغياب، بحسب ونيس، هو جوهر الأزمة، حيث إن منظومة الرئاسة في البلاد مصممة بحيث لا تعمل بكفاءة، ما يخلق حالة من الشلل السياسي والإداري الذي يعوق أي محاولة جدية للخروج من الوضع الراهن.

يؤكد ونيس أن الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها دون الرئاسية، ليس إلا جزءًا من مناورة سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تشريعي حقيقي. فالبرلمان، رغم أهميته، لا يستطيع بمفرده أن يغيّر الواقع المعقد، خاصة في ظل غياب سلطة تنفيذية موحدة ومحددة الصلاحيات.

إن تجديد السلطة التشريعية، في ظل غياب سلطة رئاسية قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، سيؤدي فقط إلى إعادة إنتاج الأزمة بشكل جديد. إذ أن البرلمان، مهما كانت تركيبته، يبقى مؤسسة ذات تأثير محدود مقارنة بسلطات الرئيس، إذا كانت هذه السلطات مفعّلة وتعمل بكفاءة.

التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية: المسار الدستوري الصحيح

ينطلق سعيد ونيس من منطق قانوني واضح عندما يؤكد أن الإطار التشريعي الذي تستمد منه قوانين الانتخابات مشروعيتها، يربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. فالعملية الانتخابية، حتى تحقق أهدافها في تحقيق الاستقرار، لا يمكن أن تكون مجتزأة أو مبنية على حلول ترقيعية لا تعالج جذور المشكلة.

إن المسألة هنا ليست مجرد اختيار ممثلين جدد في البرلمان، بل هي مسألة إعادة هيكلة المنظومة السياسية برمتها، بحيث يكون هناك رئيس منتخب يتمتع بالصلاحيات اللازمة لممارسة دوره في إعادة بناء الدولة. وهذا يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضمن وجود سلطة تنفيذية وتشريعية متكاملة.

ليبيا بين الرؤية السياسية والمصالح المتشابكة

من الواضح أن الدعوات لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط تخدم مصالح أطراف سياسية معينة تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن بما يخدم تطلعاتها. فهناك من يرى أن غياب الرئيس يتيح هامشًا واسعًا للمناورة السياسية داخل البرلمان، حيث تبقى القرارات مرهونة بالتوازنات السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

أما في حال إجراء انتخابات رئاسية، فإن ذلك سيؤدي إلى وجود رئيس يمتلك تفويضًا شعبيًا وصلاحيات قانونية تمكّنه من اتخاذ قرارات جريئة قد تتعارض مع مصالح بعض القوى السياسية التي اعتادت على إدارة المشهد من خلف الكواليس.

الانتخابات ليست غاية بل وسيلة للإصلاح

إن الحل الحقيقي للأزمة الليبية لا يكمن في إجراء انتخابات برلمانية فقط، بل في بناء نظام سياسي متكامل يعالج الخلل القائم في السلطة. وهذا لن يتحقق إلا عبر انتخابات متزامنة تعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

يرى سعيد ونيس أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو الاعتراف بأن السيادة الوطنية لن تستعاد إلا عبر سلطة رئاسية قوية، قادرة على فرض قراراتها، وإعادة رسم خارطة العمل السياسي في ليبيا بما يحقق تطلعات الشعب نحو الاستقرار والتنمية.