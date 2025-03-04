مكاسب “بيتكوين” تتبخر بسبب مخاوف من “الرسوم الأمريكية”

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هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية، بسبب مخاوف متعلقة بتأثير تطبيق أمريكا لتعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين. بعدما ارتفع سعرها بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكوين احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة في بلاده.

وبحسب شركة «Coin Metrics»، فقد جرى تداول العملة الأشهر «بيتكوين»، بانخفاض نسبته 9%، بما قيمته 86 ألف دولار، وتغير اتجاه أسهم العملات المشفرة؛ إذ هبطت عملة «كوينباس» بنسبة 4.6%، وعملة «روبين هوود» بنسبة 6.4%.

وأعلن الرئيس الأمريكي، مؤخرًا، تدشين احتياطي أمريكي من العملات المشفرة، يشمل 5 عملات، هي: «إيثريوم وXRP وسولانا وada وبيتكوين»، ما دفع سعر بيتكوين للارتفاع، ليصل 95 ألف دولار، وتضاعفت قيمة بقية العملات بسبب تصريحات ساكن البيت الأبيض.

ترامب يسعى لإعادة تشكيل التجارة العالمية

وكان إعلان «ترامب» بمثابة قبلة الحياة للمستثمرين في البيتكوين وبقية العملات الرقمية، فقبل تلك التصريحات جرى تداول البيتكوين عند مستوى 90 ألف دولار، وكان من المتوقع أن يحدث انخفاض إلى أكبر بقيمة 20 ألف دولار.

لذا اعتبر المستثمرون أن كلمات ترامب كانت طوق النجاة لأنها أعادت الثقة في تلك العملات مجددًا، والتي كانت عاجزة تمامًا.

ووفقًا لشركة «فوربس»، فإن المستثمرين كانوا ينظرون إلى بيتكوين باعتبارها «الذهب الرقمي»، ويرونها أداة لحماية أموالهم من التضخم. ومن جهة أخرى، نجحت عملة «إيثريوم» في أن تحجز مكانًا بارزًا بين العملات الرقمية، بسبب دورها المهم في التمويل اللامركزي، عبر تسهيل العقود الذكية.

الاحتياطي الأمريكي سيغير مستقبل العملات الرقمية

وعبر جمع هذه العملات الرقمية في احتياطي استراتيجي، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، من وجهة نظر ترامب، أن تكون أقوى دولة قادرة على تشكيل التجارة العالمية بما يخدم مصالحها.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن الاحتياطي الذي يسعى لبنائه، سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيقلل الفساد في هذه الصناعة المهمة.