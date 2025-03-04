مطالبات لأوروبا بإنقاذ عشرات المهاجرين وإخراجهم من منصة نفطية بحرية

أخبار ليبيا 24

تزداد المخاوف بشأن مستقبل ما يزيد عن 30 مهاجرًا عالقين على منصة “ميسكار” النفطية بالقرب من سواحل تونس، نحو 3 منذ أيام.

وقالت منظمة خيرية تدعى “سي ووتش”، إن المهاجرين بينهم طفلين، وهم يحتاجون إلى مد يد المساعدة بشكل طارئ.

وحذر عدد من النشطاء، شركة “شل”، من التورط في ممارسات تعتبر تواطؤًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان، عبر إرسال المهاجرين إلى ليبيا أو تونس مجددًا.

تحذير من إعادتهم إلى ليبيا

ونشرت المنظمة بيانًا على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، تضمن المهاجرين موجودين على المنصة منذ الأحد الماضي، وفقًا تقرير من منظمة “ألارم فون”، التي تساعد المهاجرين، مؤكدة أنهم يحتاجون إلى الطعام والرعاية الصحية فورًا.

وجرى تأكيد وفاة شخص حتى الآن، وظهرت مطالبات للسلطات في أوروبا بإنقاذ هولاء ومنع إعادتهم لليبيا أو تونس.

وأشارت المنظمة إلى أن طائرة تابعة لها، رصدت وجود المهاجرين يوم السبت الماضي، ولم تكن هناك معلومات كافية عنهم بعد، فقط كان قاربهم يرسو بجانب المنصة وهو فارغ، ما أوضح أن هناك ناجين لجأوا إلى المنصة.

وتواصلت المنظمة معهم، وعرفت أنهم خرجوا جميعًا من ليبيا متجهين إلى إيطاليا، قبل أن تسوء الأوضاع وينتهي بهم الحال على المنصة.

وصدر إنذار بشأن هؤلاء المهاجرين، يوم 1 مارس، ووصل إلى السلطات في تونس ومالطا، لكن لم يتدخل أحد، وحينما وصل الإنذار إلى إيطاليا، أخبرت ليبيا، دون أي سعي فعلي لإنقاذ هؤلاء.

وطالبت مجموعة من الجمعيات الإنسانية، السلطات الأوروبية، بالتحرك الفوري لإنقاذ هؤلاء المهاجرين، لأنهم بشر ويستحقون النجاة.

وخلال مطالباتها، أوضحت الجمعيات أن الإنقاذ يعني نقلهم إلى مكان آمن، وليس إعادتهم إلى مكان خطر، مشيرة إلى أن إنقاذهم التزام دولي، ويجب ضمان التعامل معهم بشكل إنساني ولائق.