محمد صلاح: لقب البريميرليج أولوية.. أكثر من دوري الأبطال

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قال النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، إن حلمه الشخصي أصبح التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مشددًا على أن ذلك أهم عنده من الفوز بالألقاب الأوروبية.

وكان آخر فوز لليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، منذ 5 سنوات، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، ما جعل الاحتفال باهتًا. ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذا الموسم هو الأنسب بالنسبة لليفربول كي يستعيد أمجاده ويحصل على اللقب مجددًا.

ذكرياتي هي الحافز لتحقيق النجاحات

وخلال لقاء أجرته قناة «Optus Sport» مع «صلاح»، قال النجم إنه يستخدم ذكرياته القديمة ونجاحاته كحافز له لتحقيق المزيد من النجاحات.

ورغم أن النادي الإنجليزي لم يصل لاتفاق مع «صلاح» حتى الآن حول تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب أكد أنه «متشوق» لتكرار الفوز بالدوري الإنجليزي «أتمنى أن أعيش نفس اليوم الذي فزت فيه باللقب.. سيكون يومًا لا يُنسى».

وأشار اللاعب، صاحب الـ32 عامًا، أنه يريد أن يحتفل مع جماهير الـ«ريدز» في الشوارع، ليشاهد الفرحة في عيونهم.

وتابع: «في كل لقاءاتي الصحفية كنت أقول إنني أريد الحصول على دوري أبطال أوروبا، منذ 7 سنوات أقول نفس الأمر. لكن الآن كل ما أريده هو لقب الدوري الإنجليزي.. أريد لقب البريميرليج».

وفي نفس اللقاء، قال «صلاح» إن زميله في صفوف تشيلسي، البرازيلي ديفيد لويز، ساهم في تغيير طريقة تفكيره: «كنت صغيرًا وخجولًا ووحيدًا، وكان ديفيد يعتني بي، ويتحدث معي طوال الوقت.. إنه أخي الأكبر».

وذكر أنه كان يعاني بسبب العدد الكبير من المبارايات في الدوري الإنجليزي، ما يتسبب في إرهاق بدني كبير، لكن الآن أصبح الأمر ممتعًا بالنسبة له: «كنت أشعر بأن اللاعبين في الدوري الإنجليزي يلعبون بقوة أكثر من اللازم، لكن الآن أن هذا هو الطبيعي».