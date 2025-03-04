مالية الدبيبة تحيل مرتبات فبراير إلى المركزي

أخبار ليبيا 24

مالية الدبيبة تعلن إحالة مرتبات شهر فبراير إلى مصرف ليبيا المركزي

استكمال إجراءات تسييلها إلى الحسابات العامة.

المالية تلزم الموظفين بإدراج رقم البطاقة المصرفية لصرف الرواتب

أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، اليوم الثلاثاء، إحالة مرتبات شهر فبراير إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الحسابات العامة.

المالية تلزم الموظفين بإدراج رقم البطاقة المصرفية لصرف الرواتب

وفي يناير الماضي، أصدرت وزارة المالية تعميما ألزمت فيه جميع الموظفين في الجهات الممولة كليًا أو جزئيًا من الخزانة العامة بتقديم ما يثبت حصولهم على بطاقات مصرفية، وإدراج رقمها في أوراقهم كشرط أساسي لصرف الرواتب.

تنظيم آلية صرف الرواتب وتقليل الاعتماد على النقد الورقي

ودعت الوزارة الجهات المعنية، إلى تنفيذ هذه التوجيهات في أسرع وقت، لتنظيم آلية صرف الرواتب وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وسط تحديات مالية متزايدة تواجهها البلاد.

الميزانية العامة في ليبيا

وسجلت الميزانية العامة في ليبيا للعام 2024 نفقات بلغت 123.2 مليار دينار، توزعت على عدة أبواب رئيسية، من بينها 67.6 مليار دينار للمرتبات.

في تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف.