لاختلاس 500 ألف دولار.. حبس مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا ببنغلاديش
مراقب مالى صرف 500 ألف دولار رغم انتهاء عمله
- حبس مراقب مالى لاختلاس 500 ألف دولار من أموال البعثة
- النيابة العامة تحرك الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا ببنغلاديش
- المتهم صرف 500 ألف دولار من أموال البعثة رغم انتهاء عمله
- حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية
قررت النيابة العامة، حبس مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.
- النيابة العامة تحرك دعوى ضد مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى بنغلاديش
وبحسب منشور لمكتب النائب العام، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية بحق مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، بعد تلقيها أوراق تسلُّم المتهم من المكتب المركزي النظير عبر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
- صرف 500 ألف دولار من أموال البعثة
وتولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استجواب المراقب المالي حول واقعة صرف مبلغ 500 ألف دولار أمريكي من أموال البعثة، بالمخالفة للتشريعات النافذة، رغم انتهاء عمله فى البعثة.
- ثبوت قيام المتهم بصرف المبلغ تحت بند مرتبات مستحقّة رغم انتهاء مدة إيفاده للعمل بالخارج
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيامه بصرف المبلغ تحت بند مرتبات مستحقّة، رغم انتهاء مدة إيفاده للعمل بالخارج، مما أدى إلى انفصام الرابطة الوظيفية خلال الفترة التي ادّعى استحقاقه للأجور عنها.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.